賈伯斯40年前履歷表曝光 起拍價高達146萬

蘋果共同創辦人、已故前執行長賈伯斯。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國CNBC新聞網報導，蘋果（APPLE）公司共同創辦人、已故執行長賈伯斯（Steven Paul Jobs），一封40年前的文法錯誤百出的手寫履歷表曝光，這是在他創立蘋果之前，申請其他工作時所使用的手寫履歷表，近日將由拍賣網站「RR Auction」拍出，目前起標價為5萬美元（約146.2萬台幣）。

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出生於舊金山的賈伯斯，不僅是蘋果公司的共同創辦人，更是讓蘋果產品成為全球熱銷商品的主要推手。他同時也是皮克斯動畫（Pixar Animation）的創辦人，1976年與史蒂芬·沃茲尼亞克（Steve Wozniak）和邁克·馬庫拉（Mike Markkula）聯手創立蘋果，先後創造出麥金塔電腦、iPod、iPhone、iPad等知名數位商品，並七次登上《時代雜誌》的封面，被認為是當時全球最為成功的商人之一。

賈伯斯40多年前一封手寫的履歷表。（圖/RR Auction官網）

與妻子勞倫（Laurene Powell Jobs）的婚姻，更成為他創業過程中最大的後盾。在史丹佛校園中，於一場創業演講中認識當時仍是創業新人的賈伯斯，根據賈伯斯後來回憶表示，「自己在演講中注意到坐在前排的勞倫，並在演講結束後，跑過停車場，攔住勞倫並詢問她是否願意一起共進晚餐？她的回答最終讓我們走到一起。」一年後在發現懷孕後，賈伯斯和勞倫正式登記結婚，由佛教禪宗僧侶乙川弘文主持。

蘋果公司創辦人賈伯斯（圖右）生前少數與妻子勞倫（圖左）於公開場合的合照。（圖/美聯社）

賈伯斯病逝後，身為蘋果大股東的勞倫（圖右）與現任執行長庫克（圖左）共同出席晚宴。（圖/美聯社）

賈伯斯將垂死邊緣的蘋果公司救起，卻無法挽回自己的健康，從2003年開始被診斷出罹患胰腺神經內分泌腫瘤，奮鬥了8年後，最終在2011年不敵病魔逝世，享年56歲。這封賈伯斯早年的履歷表，將於3月8日至15日在網上公開拍賣，以賈伯斯的高人氣，勢必將能喊出新一波高價。

(中時電子報)

文章來源：Steve Jobs’ pre-Apple job application expected to raise $50,000 at auction

文章來源：#5002 - Steve Jobs Signed Job Application

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