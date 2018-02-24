MLB》葉利奇：前年王牌驟逝後 馬林魚一切都變了

費南德茲2016年突然驟逝，改變馬林魚的命運。(美聯社)

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中時電子報

馬林魚去年轉賣給吉特(Derek Jeter)團隊，休季期間又出清多名主力球員，如今他們宛如用全新陣容展開新球季，短短一年內球隊變動大，已轉戰釀酒人的葉利奇(Christian Yelich)坦言，陣中不少人都認為，從王牌費南德茲(Jose Fernandez)的驟逝那刻起，一切就變了。

前年美國時間9月25日，費南德茲在邁阿密外海發生船難逝世，得年24歲；不少人得知消息後，感到不捨，但被傷最深的莫過於馬林魚，因為他們失去了王牌投手。葉利奇直言，馬林魚在費南德茲逝世後，一切都變了，「大家期待我們贏下球季，前提都是要費南德茲還在。」

費南德茲的離去，促成馬林魚短短一年間鉅變；他們團隊打擊率2成67，是國聯第二，還有59轟的史坦頓(Giancarlo Stanton)，勝率卻不到5成，如今整組砍掉重練。儘管如此，葉利奇也明白沒人願意看到這樣的狀況，「從任何角度來看，這都是樁悲劇，沒人預期它會發生。」

葉利奇2015年時，跟馬林魚簽下7年4900萬美金合約，展露他對這支球隊的期待，最後卻沒打出好戰績，空留遺憾求去。葉利奇憶起當時，他認為他們幾乎快重建完畢，許多人也看好他們，但意外卻讓狀況改變，「當重建沒完成，球隊得有所改變，所以我們碰到現在的事。」

葉利奇雖最後跟馬林魚有些不歡而散，不過他說，吉特是他自小最欣賞的球員，他依舊對吉特抱有敬意。至於馬林魚會重建多久，葉利奇也拿不定主意，但他認為馬林魚會越來越好，「過去幾年球迷流失不少，但我相信新的經營團隊會讓狀況變得不一樣。」

(中時電子報)

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