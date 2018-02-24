眼鏡壞了也捨不得買！清寒生詹和豪靠獎學金 拚上72級分

大學學測成績公布，僑泰高中60級分以上人數達32人，交出漂亮成績單。（林欣儀攝）

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就讀僑泰高中的清寒學生詹和豪（右2），靠著獎學金拚到72級分，希望申請國防醫學院。（林欣儀攝）

大學學測成績公布，台中市僑泰高中交出漂亮成績單！取考72級分的詹和豪，高一時因打球摔破眼鏡、沒錢配新的，憑藉「聽力」認真聽講，一路努力拚出好成績；3胞胎兄弟中的鍾丞凱、鍾丞捷3年前因未考上一中，選擇僑泰，可望透過繁星甄選上理想學系。

詹和豪3年前本可錄取台中一中，但他說，姊姊曾就讀僑泰高中且考上陽明大學物理治療系，考量家中經濟，平常只靠媽媽擺攤及低收入補助支撐家計，為爭取每學期2萬5千元獎學金，決定捨一中、讀僑泰，並拿獎學金補貼家計。

高中3年，詹仁豪假日都幫母親到大坑擺攤賺錢，他笑說，深刻體會到賺錢辛苦，為此，每周花用控制在500元內，甚至高一時與同學打球摔破眼鏡，因沒錢配新的，只好頂著500度近視、憑藉「聽力」認真學習，課後再向同學借筆記抄寫，直到高三，校長廖玉明獲知情況，送了副眼鏡給他。

同樣就讀僑泰的鍾丞凱、鍾丞捷與就讀一中的弟弟是三胞胎，他們說，3年前只考到文華，決定到僑泰領獎學金，學測成績只比弟弟差了一點，因兩人校排為前3、4％，希望透過繁星甄選清大生命科學系、成大資訊。

僑泰高中指出，今年70級分以上人數較去年成長1倍，整體成績顯著進步，近幾年，學校透過繁星錄取頂尖大學學生數都搶占第1。

(中時)

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