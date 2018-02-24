西班牙足球名帥窩藏加獨領袖？飛機竟遭搜索

曼城教頭瓜狄歐拉本周在英足總盃比賽中，於左胸別著黃緞帶聲援兩位遭囚的前加泰隆尼亞自治政府官員，被認定為政治標語，遭英足總罰款。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

在西甲、德甲拿過6座聯賽冠軍的西班牙名帥瓜狄歐拉（Pep Guardiola），本季準備帶領曼城收下個人首座英超冠軍，最近卻捲入政治風波。他因涉嫌窩藏加泰隆尼亞獨立運動領袖普吉蒙特（Carles Puigdemont），私人飛機遭西班牙警方搜索，在英足總盃別黃緞帶聲援兩位遭囚的加泰官員，也被英足總罰款處分。

「警方只是做他們的工作，他們有權力停下飛機並且進行搜索，」瓜狄歐拉24日證實私人飛機遭搜索的相關消息，「而我的家人在飛機上，他們目睹警方搜索飛機的過程，事情就是這樣，這是我太太跟我說的。」

前加泰隆尼亞自治政府主席普吉蒙特目前流亡到比利時，瓜帥的家人日前搭乘私人飛機從曼徹斯特飛回巴塞隆納，西班牙警方懷疑普吉蒙特可能在這架飛機上，進行搜索但並無收穫。

瓜狄歐拉是加泰隆尼亞人，球員與教練生涯都在巴塞隆納隊揚名立萬，他也不避諱自己對於加泰獨立運動的支持。在周二的足總盃第5輪比賽，瓜帥於左胸別上黃緞帶，聲援因主張獨立，在去年10月被西班牙逮捕監禁的兩位加泰自治政府官員。

結果曼城在這場足總盃比賽，以0比1不敵維根競技，慘遭淘汰，瓜帥也遭到英足總罰款，理由是服裝有「政治標語」，違反足球規則。對此瓜帥在3月5日前可以提出上訴。

(中時電子報)

MLB》葉利奇：前年王牌驟逝後 馬… NBA》騎士新援夠爭氣！詹皇摘大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。