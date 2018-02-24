西班牙足球名帥窩藏加獨領袖？飛機竟遭搜索

2018年02月24日 11:57 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

在西甲、德甲拿過6座聯賽冠軍的西班牙名帥瓜狄歐拉（Pep Guardiola），本季準備帶領曼城收下個人首座英超冠軍，最近卻捲入政治風波。他因涉嫌窩藏加泰隆尼亞獨立運動領袖普吉蒙特（Carles Puigdemont），私人飛機遭西班牙警方搜索，在英足總盃別黃緞帶聲援兩位遭囚的加泰官員，也被英足總罰款處分。

「警方只是做他們的工作，他們有權力停下飛機並且進行搜索，」瓜狄歐拉24日證實私人飛機遭搜索的相關消息，「而我的家人在飛機上，他們目睹警方搜索飛機的過程，事情就是這樣，這是我太太跟我說的。」

前加泰隆尼亞自治政府主席普吉蒙特目前流亡到比利時，瓜帥的家人日前搭乘私人飛機從曼徹斯特飛回巴塞隆納，西班牙警方懷疑普吉蒙特可能在這架飛機上，進行搜索但並無收穫。

瓜狄歐拉是加泰隆尼亞人，球員與教練生涯都在巴塞隆納隊揚名立萬，他也不避諱自己對於加泰獨立運動的支持。在周二的足總盃第5輪比賽，瓜帥於左胸別上黃緞帶，聲援因主張獨立，在去年10月被西班牙逮捕監禁的兩位加泰自治政府官員。

結果曼城在這場足總盃比賽，以0比1不敵維根競技，慘遭淘汰，瓜帥也遭到英足總罰款，理由是服裝有「政治標語」，違反足球規則。對此瓜帥在3月5日前可以提出上訴。

(中時電子報)