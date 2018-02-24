《全台最速報》滑水體驗、假日畫市、看戲聽曲 台北新鮮玩

《全台最速報》滑水體驗、假日畫市、看戲聽曲 台北新鮮玩

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中時電子報
綜合報導

◎滑水體驗、假日畫市、看戲聽曲 台北新鮮玩

出外踏青除了西門町逛街看電影、陽明山賞景、士林夜市大啖美食之外，你還會想到什麼呢？接下來就讓主播鍾佩玲和身為在地人的市議員何志偉帶你一探2018年不可錯過的四大景點，為你規畫充實的台北一日遊吧！

◎南投燈會水陸並進 銅梁火龍接力

2018南投燈會「旺運出『投』天」，水陸並進迎新春，在埔里鎮首創「水上燈會」，南投市貓羅溪兩岸則有會展中心主燈區與名偵探柯南展，連接沙雕藝術文化園區的第2燈區，形成「兩岸三地」的空前盛況。

◎桃機主題候機室 為台爭光

許多上班族喜歡趁年節期間安排海外假期好好放鬆充電，而桃園機場近十年在政府及民間企業公私協力合作的努力下，有了煥然一新的面貌，不再只是旅客必經的交通場域，更多了購物、娛樂與美食休閒功能。昇恆昌免稅商店不僅提昇機場購物環境及候機空間，更整頓機場餐飲服務，將臺灣在地小吃、話題美食引進機場，致力讓機場成為旅程的第一站！若今年春節你有出國旅行的計畫，不妨多花一個小時，提前到桃園機場，感受桃園機場新風貌。

◎全台吃喝玩樂通通有 福來錢來過好年

迎接2018「旺旺」年，旺旺中時集團推出新春特刊，分「寶島旺旺行．台灣好玩好賺特輯」、「旺旺福來報．台灣好吃好神特輯」2大本600頁，有藝人曾智希絕境逢生封面人物故事、山城慢活、水岸輕旅、祕境照過來、霹靂藝世界、走春挖寶狗來富、拜廟拿錢母、理財投資、新春賞車、賞屋買新厝等精采內容。2大本超值價49元，4大超商均有售。

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(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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