不分區立委選縣市長 吳敦義：應辭立委職務

國民黨主席吳敦義（左）24日出席「私立愛愛院滾元宵」公益活動，現場開心拿起院內長者送上的國旗揮舞，和大家同樂。（趙雙傑攝）

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國民黨中常會近日通過提名政治組不分區立委徐榛蔚、張麗善參選花蓮縣長及雲林縣長，兩人是否辭去立委職務，引發關注。黨主席吳敦義今受訪表示，國民黨目前在立院的席次少，「不能選完才辭不分區」，徐、張已確定代表黨出征，應在適當時機請辭。

吳敦義指出，朱立倫擔任黨主席時期，有4位政治組不分區立委與國民黨簽切結書。如果不分區立委是國民黨認為最適合、最有能力代表黨參選縣市長，就沒有拒絕機會；一旦拒絕，黨就能收回不分區立委（身分）。

吳敦義也說，如果不分區立委代表黨出征，獲得提名後，要在適當時間辭去立委職務。國民黨目前在立院僅剩34席，席次很少，不分區立委不能等到選完才辭。

對於前桃園縣長、藍委吳志揚拒回鍋參選桃園市長，是否收回其不分區立委身分？吳敦義強調：「我不能做決定。」一切依當時簽的切結書來決定。

吳敦義表示，如果桃園市黨部與黨中央考量後，吳志揚並非唯一最強、必定要出征不可的選手，就沒有收不收回不分區立委的問題。徐榛蔚、張麗善已經代表黨出征，剩下的就看發展，以及符不符合當時所簽的協定。

至於桃園市長選情部分，吳敦義指出，現任市長鄭文燦運氣不錯，桃園改制成直轄市後，每年財源增加約500億元，加上吳志揚擔任縣長時，縣庫有盈餘，讓鄭能好好運用，能量很大。

吳敦義也說，改制後取消原本鄉鎮市長的自治權，改為市政府派區長，讓鄭文燦較有機會與各區、民眾來往交流，累積一定支持度。

吳敦義不諱言，桃園是很艱困的選區，「我們總要期待好的選手出來打仗。」但他也說，民進黨其實也面臨相同情況，國民黨在若干地區很強，民進黨也找不到人打仗。

(中時)

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