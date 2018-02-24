家扶受助童圓夢成空姐 大呼我是家扶孩子我驕傲

2018年02月24日 12:27 中時 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮家扶中心扶助自立青年陳楊汶樺，由單親媽媽獨力撫養三兄妹，自7歲起接受家扶中心的扶助，在家扶中心、認養人袁叔叔的幫助下順利完成學業，懷抱著「飛天」夢，一路克服經濟、課業及重病的考驗，今年2月正式與長榮航空簽約，她激動地說，沒有家扶就沒有現在的自己，對身為家扶孩子感到驕傲。

高挑身材、清秀臉蛋，陳楊汶樺有著過人的氣質，很難想國中時她是班上的麻煩人物、家中的問題小孩、朋友口中的小太妹，媽媽三不五時就要到校收拾她的殘局。

回憶過去「叛逆」個性，陳楊汶樺說，過去覺得自己不但沒有完整的家庭，還要受到別人的幫助，認為身為家扶受助童很丟臉，於是偽裝自己，讓媽媽煩惱，吸引家人注意，直到一次留校察看，媽媽的眼淚感化了她，她決定要改變自己。

因為家扶老師擔任她與母親間的橋樑，打通母女倆始終過不去的結，一次家扶出國活動，奠定她成為空服員的決心，積極進修外語能力，大學時進入親善大使社團，加強美姿美儀及與人對應的能力，就在萬事俱備，只差畢業後應考空服考試，她卻突然病倒了。

大學畢業前5個月，陳楊汶樺有天睡醒突然眼睛看不到、頭劇烈疼痛，因腦動靜脈畸形瘤壓迫到視覺神經，前後接受4次大小手術，一度讓她放棄生命，看到家人花光積蓄也要為她籌出開刀費用，讓她決定要好好活下去，為了愛她的人活下去。

手術後他快速復原，比醫生預估的一年復原期足足早了半年，去年6月考過空服員考試，經過長達半年的受訓、試用期，今年2月14日成為正式員工，順利圓夢，她說，身為家扶的孩子，讓她擁有更多愛，未來她想帶著家人出國看看，還要回饋家扶中心的培育。

(中時)