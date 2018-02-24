MLB》首度在洋基春訓 史坦頓：比在馬林魚好

2018年02月24日 12:24 中時電子報 蔡銘仁

史坦頓(Giancarlo Stanton)去年告別馬林魚，帶槍投靠洋基，讓洋基打線實力再強化，洋基今(24日)與老虎進行熱身賽，史坦頓也無意外成為焦點之一，他成為洋基人後首度參與春訓，被問到跟過往在馬林魚有什麼差，他直言，「該怎麼比呢？在這裡比之前好。」

史坦頓離開待11年的邁阿密，今年首披洋基戰袍春訓，今熱身賽擔任2棒右外野手，繳1打數無安打、1保送成績後退場，其中3下還打了1次雙殺打。史坦頓表示，自己是輕鬆應戰，還在調整打擊節奏，不過一切感覺很棒，尤其對一切新鮮事物感到興奮。

跟過去幾年在馬林魚時，有何不同？史坦頓認為，在洋基感覺好多了，「心情更加興奮，更迫不及待，能開心的迎接春訓。這雖是春訓，不過大家都很期待看看我們能做到什麼，這是很不同的地方。」期待史坦頓表現的，還有老虎球星米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)。

「我想他會有很棒的一年。」卡布瑞拉表示，每個打者從國聯到美聯，都會有更多機會打擊，因為美聯很重視打擊，「美聯有很棒的投手，但他們得面對9個打者，國聯會有投手，這是很不一樣的。我想在那樣的球隊、球場跟分區，他能擊出更多全壘打，依舊有超水準的全壘打產量。」

春訓首戰無安打，史坦頓明白自己還需要調整，逐步找回過往的比賽狀態，他覺得要花最多時間的，是如何調適打擊心態，包括投手在有壘上有人跟沒人時怎麼擬定投球策略等，「這場比賽是不錯的經驗，提醒我要打好是不容易的。」

(中時電子報)