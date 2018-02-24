市議員擬參選人鍾佩玲推環保小提燈 創造親子共處時光

2018年02月24日 12:59 中時 張立勳

台北市士林、北投議員擬參選人鍾佩玲（左三）24日推出「彩繪環保小狗提燈」，親自教導孩童動手DIY提燈，提前歡慶元宵節。（鍾佩玲服務團隊提供）

元宵佳節將至，台北市士林、北投議員擬參選人鍾佩玲今推出「彩繪環保小狗提燈」。鍾佩玲說明，小狗提燈的設計理念，主打「環保、再生紙彩繪DIY，開啟孩童創意的想像」，提燈紙質皆使用環保再生紙，並提供LED燈回收地點，從製作到回收不浪費一絲自然資源，做環保之餘，小朋友藉由彩繪小提燈，發揮藝術想像力，更創造親子共處時光。

鍾佩玲推出的「彩繪環保小狗提燈」，可自由繪製喜歡的圖案，組裝容易，且提燈材質為環保再生紙，並使用LED燈發光；若民眾不再需要提燈，也可將LED燈送至提燈說明書的地址回收。

除了環保過元宵，鍾佩玲更期望藉此創造出親子同樂時光，她指出，親子社群網站BabyHome在2016年的家庭調查顯示，每日親子相處時間可能不超過3小時，位居最多家長的煩惱；兒童福利聯盟也在「2015年兒童幸福感大調查」指出近2成4小孩不滿意生活的原因為「父母太忙，沒時間一同相處」。鍾佩玲表示，自己身為3個孩子的母親，更明瞭親子時光對於孩子未來成長的影響。

鍾佩玲表示，特別推出小狗提燈，不僅一方面「做藝術，愛地球」，另一方面家長可和孩子共同創作獨一無二的小狗提燈，也創造出家人相處的親密時光。

此外還有意外驚喜，為配合現在全民做環保、愛地球風氣，只要民眾的「彩繪環保小狗提燈」LED燈沒電了，只要和鍾佩玲服務處連繫，鍾佩玲將會親自到府回收，一起為永續環境做努力。

(中時)