守護毛小孩健康 中市3月份疫苗及晶片巡迴注射

2018年02月24日 13:24 中時 陳世宗

台中市動物保護防疫處為防範狂犬病疫情由野生動物傳至犬貓，3月份共舉辦13場次「動物狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射優惠活動」；凡設籍台中市的市民皆可攜帶身分證及飼養的犬貓前往活動地點施打疫苗；若寵物要植入晶片，需提供飼主身分證正反面影本。

動保處表示，3月份將陸續至新社、豐原、潭子、后里、太平、東勢、大肚、霧峰及大安等區，共13場次，每日活動限量提供200劑狂犬病疫苗，若活動現場人潮較多時，會發放號碼牌，請依序拿號碼牌等待叫號填寫資料及注射疫苗。另現場僅提供動物狂犬病疫苗及晶片注射，若寵物需要其他傳染病疫苗(例如貓多合一、犬八合一疫苗等)或其他疾病診治則請至動物醫院就診。

動保處提醒，參加巡迴注射犬貓需滿三月齡，如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢及心肝腎疾病等，不適合注射疫苗。由於活動現場犬貓眾多，為避免發生打架及逃逸情形，請飼主使用寵物籃或牽繩(貓咪可再加上洗衣袋)，並隨手清理寵物便溺，以維護活動現場秩序及乾淨。

此外，為提升犬貓免疫力，疫苗須每年注射一次，以避免狂犬病在人畜間傳播。另請飼主注意在寵物注射後一小時內，若有臉部或眼睛浮腫、皮膚紅腫起疹、極度搔癢、呼吸困難、嘔吐、下痢甚至休克等過敏情形，請立即帶至動物醫院進行診治，切勿拖延；而注射後三天內，可能會有注射處輕微腫脹、精神或食慾略差等情況，請飼主密切觀察，若上述情況仍未改善，請儘速攜帶寵物至動物醫院就診。

動保處呼籲，民眾務必遵守「2不1要」，也就是「不接觸野生動物(包括蝙蝠)、不棄養家中寵物，要每年帶家中犬、貓施打狂犬病疫苗」，才能確保狂犬病不會在人畜間傳播。

(中時)