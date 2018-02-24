發現大批轉印周刊傳單 黃偉哲陣營指責有心人散發黑函

2018年02月24日 13:02 中時 程炳璋

黃偉哲陣營拿出一本周刊報導，稱是24日上午東區民眾剛收到的周刊，就是報導黃偉哲主任詐台商的內容。（程炳璋攝）

黃偉哲陣營稱日前已有民眾收到未有寄件地址的信件，內有周刊報導文章。（程炳璋攝）

民進黨主席蔡英文才剛告誡黨內初選勿惡意抹黑，但戰火四射的台南市並不理會，民進黨台南市長參選人黃偉哲24日怒控有心人散布黑函執行「滅哲計畫」，有心人下訂印製20萬張日前周刊報導傳單，從印刷廠流出，立刻被不明人士取走。黃偉哲陣營立刻通知警方與民進黨中央處理。

黃偉哲陣營月初遭周刊爆料，他的國會主任涉詐台商3000萬，連日來不斷有人以此大作文章，散布周刊報導當成攻擊文宣，黃偉哲陣營不勝其擾，23日再獲報有人印製20萬張流向不明報導傳單，引發黃陣營24日嚴厲控訴。

民進黨台南市長初選進入最後關鍵階段，各陣營對任何風吹草動都相當敏感，黃偉哲陣營23日發現有人把周刊報導拿來大量印製當傳單，嚴肅以對，怒指有人準備執行「滅哲計畫」。

「這是正義與暗黑的對決」黃偉哲陣營發言人邱莉莉24日公開呼籲全民一起監督這份周刊傳單流向，她指出，23日下午有熱心民眾通報發現某印刷廠印製20萬份周刊報導，隨即運往中西區另一家印刷廠，隨後就被不明第3人取走，流向不明。

邱莉莉表示，有心人散發的黑函，內容只有周刊的部分報導，並不完整，誤導民眾看標題殺人，日前以寄信方式在里鄰散布，最近又發現有人大量印製，等於惡意抹黑，她強調「黨中央已說明未署名的攻擊文宣都屬黑函，一旦發現就會黨紀處分」。

黃偉哲陣營派人追查攻擊文宣出處，24日凌晨到各派報中心督報，未有所獲。

黃偉哲陣營發言人郭國文表示，已與律師研議這份黑函是否有涉及妨害名譽與侵權的司法行為，他呼籲「若有人再敢挑戰黨紀，我們絕不收手。」

對於黃偉哲黑函事件，民進黨台南市長各參選人各有意見，顏純左希望黨內團結，不希望看見散布黑函的事件，王定宇質疑，散布的是周刊報導，本來就是公開，怎麼視為黑函？李俊毅更直指，會不會是自導自演？

(中時)