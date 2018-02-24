民進黨台南初選大亂鬥 李俊毅：偏離跟人民站在一起

李俊毅感慨這場初選淪為操弄民調、花錢買廣告、派系集結和動員造勢，偏離跟人民站在一起，即使有政策拋出也流於選舉儀式性口號，呼籲應該盡快回到人民路線。（曹婷婷攝）

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民進黨台南市長初選淪為惡劣攻擊，市長參選人之一前立委李俊毅24日控訴，自己的臉書粉絲頁發文選舉相關文章的分享功能接連在1個月前、2週前及今天被3度封鎖，「相信沒人會無聊到檢舉我，一定是對手所為」，他說，再怎樣都不應傷害言論自由，呼籲對手停止這種攻擊，也感嘆在這場初選，參選人沒能自律，黨紀也蕩然無存。

他也炮轟，黃偉哲、陳亭妃25日將分別於市區及新營動員造勢大會，之前被抓包發現2人都號召遊覽車動員，「怎會走回國民黨老路？蔡英文會同意用這種手段初選嗎？」他抨擊，初選墮落到這種程度，參選人面對社會議論毫無反省能力，悖離民進黨跟人民走在一起的路線。

他說，這場初選淪為操弄民調、花錢買廣告、派系集結和動員造勢，偏離跟人民站在一起，即使有政策拋出也流於選舉儀式性口號，他呼籲，應該盡快回到人民路線。

李俊毅語重心長說，人民都在檢視民進黨的初選文化，甚至驚動蔡英文主席出來講重話，面對人民批判、社會議論聲音，黨內同志卻沒有反省能力，他說，整個初選對民進黨傷害很大，初選墮落至此，黨紀蕩然無存，政治人物跟黨都要反省。

面對小英要求參選人不能互相攻訐，不怕被說又捲入攻擊戰？他說，如果這樣也算攻擊，就取消他的參選資格算了。

(中時)

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