看台北燈會響應環保 100顆電池可換環保筷

2018年02月24日 13:24 中時 張立勳

台北燈節24日登場，北市環保局表示，只要在燈節期間來到環保局攤位（中華路、漢口街交叉口），即可以100顆電池兌換環保筷1組或以50顆廢電池兌換環保飲料提袋1個，讓民眾在資源回收愛地球的同時，也能一起響應無毒減塑安心生活。

環保局表示，電池中含有鎘、鋰、鎳等不同種類重金屬，若沒有善加回收，可能會汙染土壤和地下水源，間接使人體吸收造成健康受損，日常生活中免不了會用到各種使用電池的電器產品，尤其是燈節中人手一只的提燈，廢電池的產量相當可觀，環保局建議民眾除了可於燈節期間到環保局攤位回收廢乾電池外，平日可找一個空盒、空罐存放廢乾電池以避免電池漏液汙染環境，累積一定數量後再拿去資源回收車或回收點回收。

為提供民眾優良的燈節觀賞體驗，除了廢電池回收兌換活動，環保局在燈節期間每日規畫清潔人力287人次及環保志義工40人次加強環境巡檢維護、宣導民眾於燈節活動中落實「垃圾不落地」，會場中也設置74個大型垃圾桶及廢電池回收桶，方便民眾丟棄手中的垃圾及提燈用畢的廢電池。

此外，為加速恢復場地清潔，環保局另投入小型掃街車執行環境清潔作業，讓前來賞燈的民眾和國際觀光客都能夠感受到北市落實環保的行動力，展現文明城市的進步價值，留下最美好的賞燈印象。

環保局表示，歡慶燈節需要民眾共同配合環保政策，在日常生活中落實垃圾不落地、力行資源回收及減廢減碳，讓城市的綠色環保價值，成為賞燈旅客心中最美麗的一道風景。

(中時)