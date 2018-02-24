內閣大換血！獨派受重用 陸學者：所用盡是庸才

2018年02月24日 13:22 中時 楊家鑫

內閣改組名單昨日出爐，陸委會主委張小月另有任用，由前陸委會主委、台大國發所教授陳明通接任。大陸《環球時報》引述上海台研所副所長倪永傑表示，此次改組蔡英文的意圖非常明顯，是要拚選舉、拼效忠、爭主導權，並清算威脅民進黨的一切力量。「民進黨只會選舉，不會治理。用人只看顏色、不問能力。所用之人盡是庸才。」

蔡政府23日對多個部長職位做出「重大調整」。總統府秘書長吳釗燮接掌外交部，原部長李大維改任國安會秘書長。國防部長馮世寬卸任，國安會秘書長嚴德發接掌國防部。陸委會主委張小月另有任用，由前陸委會主委、台大國發所教授陳明通接任。

大陸《環球時報》24日報導稱，綠營方面稱這是「最佳改組」，藍營則對陸委會主委人選表示擔憂。國民黨立法院黨團總召林德福說，府院人事調整，陸方也在看，讓過去立場較偏台獨的吳釗燮擔任外交部長，恐會使台灣的外交空間被大陸壓縮。

報導引述法新社指出，台灣當局任命一名與「台獨」聯繫在一起的陸委會主委「為兩岸事務工作開創新局面」，被視為蔡英文將對大陸方面採取更強硬態度的信號。

報導稱，上海台研所副所長倪永傑日前受訪時表示，此次改組蔡英文的意圖非常明顯，一是拼2018年「九合一」選舉出政績，二是拼效忠，用人上討好島內「獨派」和深綠勢力，三是因屢傳蔡英文與賴清德、新潮流系明爭暗鬥，因此改組意在爭人事、爭政策主導權，四是蔡英文要打擊對手，清算威脅民進黨的一切力量。他說，「民進黨只會選舉，不會治理。用人只看顏色、不問能力。所用之人盡是庸才。」

(中時)