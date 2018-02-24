六龜高中無人40級分引討論 學務主任上PTT說話了

2018年02月24日 13:18 中時電子報 周鎮宇

學測成績昨(23)日放榜，各學校也公布榜單，不過位於高雄的六龜高中，全校應屆考生沒人達40級分，也在網路上引發許多網友討論，六龜高中學務主任也到網路發文回應：「錯的並不是本校的學生，我想我也有一分責任。」

六龜高中沒人考到40級分的新聞，昨在PTT八卦版受到許多鄉民討論，學校學務主任也發文道歉並回應網友的問題，他說：「我也不是出來要反駁什麼，但是想替這裡的學生說些話。」

學務主任指出，新聞中考三十九級分不到的同學，每晚六點到九點，為了能有額外的教學指導，參加本校合唱團指揮老師請來的高醫大學生的課輔。或者是在家人告訴他們畢業後就趕快賺錢，不要再唸什麼不切實際的藝術，卻還是很努力的在沒有美術班的學校唸術科。

他提到；「成績，大家不是都說成績不能代表一個人的嗎?我希望替這些學生說明的是，本校的確有宮廟的8+9(而且他們全家都是8+9，不是罵人)，也有在育幼院被安置的學生，但絕非都是什麼沒有態度，混吃等死的社會渣仔，至少沒有人本來就是。」

他也強調，身為學務主任又是他們的國文老師，「我想成績的責任在我。」，希望大家可以不要任意的否定這些學生，雖然他們有他們自己的問題，但不是什麼問題都在他們。

此則文章也讓許多網友在底下留言，指出老師們真的辛苦了，也提到不能用成績看待一切，不要在意網路上的酸言酸語。

(中時電子報)