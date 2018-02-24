大陸生活水準不斷提升 京滬人均可支配收入逼近28萬元

2018年02月24日 13:55 中時 楊家鑫

中國大陸已成為世界經濟成長引擎之一，人民生活水準不斷提升。大陸國家統計局近日公佈了31個省份2017年居民人均可支配收入。資料顯示，有10省份人均可支配收入超過全國水準。其中上海、北京2017年居民人均可支配收入逼近6萬元人民幣（下同；約合28萬新台幣）大關，上海以58987.96元位居全大陸首位。

大陸中新社報導稱，居民可支配收入，指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用于自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。按照收入的來源，可支配收入包括工資性收入、經營淨收入、財產淨收入和轉移淨收入。

大陸國家統計局的資料顯示，2017年居民人均可支配收入25974元，比上年名義增長9.0％；扣除價格因素實際增長7.3％。上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、遼寧、山東、內蒙古2017年居民人均可支配收入超過了全國平均水準。

報導稱，在31個省區市中，上海、北京、浙江2017年居民人均可支配收入位居前三名。其中，上海、北京居民人均可支配收入分別達到58987.96元、57229.83元，逼近6萬元大關。

上海、北京是2017年全國僅有的居民人均可支配收入在「5萬元俱樂部」的地區；浙江居民人均可支配收入達到42045.69元，屬於「4萬元俱樂部」的唯一成員。但收入水準高，消費水準也高，上海2017年居民人均消費支出為39791.85元，北京為37425.34元，位居前兩位。

報導指出，從全中國大陸來看，2017年居民收入增長快於經濟增長。資料顯示，2017年全國居民人均可支配收入比上年實際增長7.3％，實際增速比GDP和人均GDP增長分別快0.4和1.0個百分點。

中國勞動學會副會長蘇海南表示，居民收入增速跑贏GDP增速，首先是因為經濟穩定增長，企業效益好轉，居民收入有了增長的基礎。同時，一系列居民增收、深化收入分配制度改革政策也起到了積極的推動作用。

(中時)