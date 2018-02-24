大陸生活水準不斷提升 京滬人均可支配收入逼近28萬元

友善列印
中時

中國大陸已成為世界經濟成長引擎之一，人民生活水準不斷提升。大陸國家統計局近日公佈了31個省份2017年居民人均可支配收入。資料顯示，有10省份人均可支配收入超過全國水準。其中上海、北京2017年居民人均可支配收入逼近6萬元人民幣（下同；約合28萬新台幣）大關，上海以58987.96元位居全大陸首位。

大陸中新社報導稱，居民可支配收入，指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用于自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。按照收入的來源，可支配收入包括工資性收入、經營淨收入、財產淨收入和轉移淨收入。

大陸國家統計局的資料顯示，2017年居民人均可支配收入25974元，比上年名義增長9.0％；扣除價格因素實際增長7.3％。上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、遼寧、山東、內蒙古2017年居民人均可支配收入超過了全國平均水準。

報導稱，在31個省區市中，上海、北京、浙江2017年居民人均可支配收入位居前三名。其中，上海、北京居民人均可支配收入分別達到58987.96元、57229.83元，逼近6萬元大關。

上海、北京是2017年全國僅有的居民人均可支配收入在「5萬元俱樂部」的地區；浙江居民人均可支配收入達到42045.69元，屬於「4萬元俱樂部」的唯一成員。但收入水準高，消費水準也高，上海2017年居民人均消費支出為39791.85元，北京為37425.34元，位居前兩位。

報導指出，從全中國大陸來看，2017年居民收入增長快於經濟增長。資料顯示，2017年全國居民人均可支配收入比上年實際增長7.3％，實際增速比GDP和人均GDP增長分別快0.4和1.0個百分點。

中國勞動學會副會長蘇海南表示，居民收入增速跑贏GDP增速，首先是因為經濟穩定增長，企業效益好轉，居民收入有了增長的基礎。同時，一系列居民增收、深化收入分配制度改革政策也起到了積極的推動作用。

(中時)

內閣大換血！獨派受重用 陸學者… 白雲機場單日客流破22萬 2018春…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。