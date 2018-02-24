67歲登Playboy封面 英國女星珍西摩兒大秀性感

曾是龐德女郎之一、英國女星珍西摩兒。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，曾飾演電影《生死關頭》（Live and Let Die）龐德女郎、英國女星珍·西摩兒（Jane Seymour），以67歲之齡，成為知名雜誌《花花公子》（Playboy）至今最年長的封面女郎。已是4名子女母親的她，無論是外貌或體態皆保養得宜，在雜誌中大露身材，不僅讓人感覺不出實際年紀、更使她的性感依舊吸引大眾。

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但事業人生兩得意的她，早年也是好萊塢（Hollywood）潛規則的受害者，在先前#MeToo風暴掀起後，珍·西摩兒也首度說出深藏多年的往事。曾被一名製作人要求到他家中二次試鏡，在試鏡的過程中，該名製作人多次將手放在她的大腿與私密處，並在她掙脫離開之時，還語帶威脅地恐嚇她不得聲張，否則珍·西摩兒的演員生涯將就此中止。

現年67歲的珍西摩兒，出生於英國倫敦，父親是猶太人、母親則是荷蘭人，二戰期間曾居住於荷屬東印度（今印尼）。本名是喬伊絲·潘妮洛普·威廉明娜·弗朗肯貝爾格（Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg），17歲那年以英國都鐸王朝（Tudor monarch）開創者亨利八世（King Henry VIII）第三任妻子珍·西摩兒作為藝名至今。1969年開始演員生涯，並同時在電影與電視演出。

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Jane Seymour（@janeseymour）分享的貼文 於 張貼

1973年與同樣首度飾演龐德的羅傑·摩爾（Sir Roger George Moore）搭檔，出演《007：生死關頭》的女主角蘇麗泰（Solitaire），金髮可人的形象也讓觀眾留下深刻印象。1999年除夕，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）授予西摩兒大英帝國官佐勳章（OBE）勳銜。珍西摩兒共有四段婚姻，與第三任丈夫弗林（David Flynn）育有一男一女、第四任丈夫詹姆斯·基徹（James Keach）有一對雙胞胎，於2015年離婚再次恢復單身。

事實上，這是珍西摩兒第三度登上《花花公子》雜誌封面，她在受訪時表示，很感謝再一次有機會能在此展現自我。

(中時電子報)

文章來源：Jane Seymour on Posing for Playboy at 67 and Her ‘Me Too’ Moment

文章來源：Becoming Jane: The Iconic Actress is Heating Up Television Once Again (and She Knows It)

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