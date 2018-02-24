當年與林佳龍爭初選黨內提名 蔡其昌喻：勞資競合關係

2018年02月24日 14:13 中時 陳世宗

臺中市總工會24日舉行新春團拜！立法院副院長蔡其昌把當年與林佳龍爭取臺中市長初選黨內提名的往事，比喻為「勞資競合」關係；蔡其昌說「當時有沒有說林佳龍壞話，時間太久已經忘了，但現在我做他的競選連任主委，好好合作讓大臺中更好！」

臺中市總工會舉行新春團拜，與會有市府副秘書長李賢義等人！勞工局長黃荷婷會中肯定臺中市總工會陳金源理事長所帶領的志願服務隊投入參與花博志工行列，強調未來要透過工會的努力帶動臺中經驗到全國，讓市民都能安居樂業。

蔡其昌指出，他來到總工會讓他想起第一次到這裡時，正好是參加黨內初選，與林佳龍的關係是相互競爭的，但如今變得很特殊，成為林佳龍競選連任的主任委員；這段往事就像臺灣政治及勞資關係，雖有競爭，但更大部分是要合作，勞資關係不是從頭到尾都要拚輸贏！

蔡其昌說，過去與林佳龍是競爭，現在當競選主委就是合作，林佳龍市長3年多來把大臺中整體規畫得非常好；包括前瞻基礎建設8800億經費，臺中就爭取到2000億，這些計畫做得好，臺中市才有可能脫胎換骨。「市長做出好的規畫，我在中央當副院長，為爭取臺中市的建設經費打拚！」

蔡其昌強調，勞工團結合作爭取權益，但也不能過火，會讓外界以為臺灣的勞資關係就是一天到都要輸贏，這樣會讓外資卻步；民意代表支持勞工，目的並不是要資方倒，有競爭也有合作，有團結國家才會進步，公司業績才會好。

(中時)