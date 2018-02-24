台中泰安櫻花派出所爆人潮 遊客早起追櫻

2018年02月24日 14:27 中時 王文吉

泰安櫻花季開幕，花博吉祥物樂虎也受邀與民同樂。（王文吉攝）

桃紅櫻花開得繽紛燦爛，入夜後還能欣賞浪漫夜櫻。（王文吉攝）

櫻花警所花開正盛！泰安派出所百餘株八重櫻及吉野櫻已綻放8成，桃紅花瓣將鄉道點綴得相當美麗，24日開幕日天氣晴朗，湧入逾萬追櫻遊客，有民眾清晨就來賞「早櫻」，果然成功避開人潮，拍照果然不必卡位，許多人同聲稱讚「今年開得比往年還漂亮！怎麼拍都好看！」

泰安櫻花季24日開幕，主辦單位邀請街頭藝人演奏薩克斯風，讓民眾一邊賞櫻，一邊聆聽悠揚樂音，有遊客清晨來賞「早櫻」，拍照果然不必卡位，許多人同聲稱讚「今年開得比往年還漂亮！」觀光旅遊局長陳盛山、市議員陳本添、翁美春、陳清龍都到場共襄盛舉，花博吉祥物樂虎也受邀與民同樂，增添歡樂氣氛。

陳盛山表示，泰安派出所及泰安國小附近種植百餘株櫻花，包括八重櫻及吉野櫻，每年盛開時節吸引數萬遊客造訪；為讓民眾輕鬆賞櫻，觀光旅遊局比照往年推出接駁車服務，從台鐵泰安新站發車，載送遊客前往，歡迎民眾來台中旅遊、賞櫻花，體驗花園城市的美好。

泰安里長江慶南表示，農曆年前寒流一波波來襲，今年櫻花比往年開的更晚，后里泰安櫻花在農曆年期間陸續綻放，從現在開始到二二八假期後，將是今年盛花期，歡迎大家把握假期來賞櫻，太陽下山後，在燈光投射下，還能欣賞浪漫夜櫻。

台中市觀光旅遊局表示，到泰安派出所除了賞櫻，還能順遊落羽松林，中社花市鬱金香花海也輪番綻放，搭配舊泰安火車站、鐵道文化園區、月眉千年樟樹、薩克斯風文化館等景點，都是春遊最佳行程。

(中時)