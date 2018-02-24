麻衣返台陪「他」過年 今抱兒回日本王泉仁神隱

2018年02月24日 14:21 中時電子報 蔡曉婷

雖不得王泉仁陪伴，麻衣因公公王文洋相挺，豪門媳地位依舊。（圖／中時資料照片）

38歲女星麻衣2014年和台塑集團王永慶長孫王泉仁閃婚，育有一兒，去年中傳兩人感情轉淡，麻衣過起「偽單親媽媽」生活，消息爆發後，麻衣母子轉回日本生活，去年平安夜公公王文洋特地飛到日本見金孫，今(24日)媒體報導麻衣過年低調返台，稍早又獨自一人帶兒子回日本，身邊不見王泉仁。

麻衣4年前閃嫁給王泉仁，升格為「台塑豪門媳婦」，未料去年6月爆出王泉仁與麻衣分居，男方多次過家門而不入，但每月仍會給約50萬台幣生活費供母子花用，好友愛紗打電話關心，麻衣則回應：「沒事」，但為避媒體目光，麻衣決定攜兒回日本生活，並讓金孫在就讀當地幼稚園。

傳出婚變後，王泉仁與麻衣雖無正面回應，王泉仁卻在韓國機場被拍到正準備回台灣，並在座位上狂滑手機，還用了許多可愛貼圖，似乎和手機另一端的人聊得很開心，抵台後王泉仁也沒回豪宅，而是轉赴艾美寒舍，且被媒體觀察到他一直到午夜都未離開。

據《自由時報》報導，雖婚變鬧得沸沸揚揚，但遵守王家好媳婦之道的麻衣今年小年夜仍悄悄帶兒子返台，與王家人開心過年，可見豪門媳婦地位依舊坐的超穩，王文洋也始終十分力挺麻衣，今麻衣母子回日，不見王泉仁陪伴，令人好奇夫妻關係目前為何。

(中時電子報)