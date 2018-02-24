水利署整治濁水溪揚塵 春節過後加速展開

水利署趕在過年前於濁水溪乾枯的河床上進行水覆蓋工程，增設50公頃蓄水池塘，圖中為中山高速公路上的中沙大橋。（周麗蘭翻攝）

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水利署趕在過年前於濁水溪乾枯的河床上進行水覆蓋工程，增設50公頃蓄水池塘，圖左為西螺大橋，圖右是中沙大橋。（周麗蘭翻攝）

水利署過年前在西螺大橋附近施設50公頃的蓄水池塘，及於二崙鄉清潔隊前的河灘地撒草籽植生，避免濁水溪風飛沙在過年期間擾人，水利署長賴建信表示，4月將首次進行西濱大橋附近的沙洲抽砂，移除禍首沙源。

水利署長賴建信春節開工第二天在第四河川局長白烈幢陪同下前往西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉視察揚塵改善情況，慰勉趕工中的同仁辛勞。

賴建信指出，水利署2018年至2020年將投注4億9500萬元經費，執行水覆蓋、綠覆蓋、河道整理及疏濬工作，加速整治濁水溪揚塵，東北季風強烈時將增加集集攔河堰的放流水量。

賴建信指出，濁水溪受河道變遷與非汛期水位下降影響，河道內的裸露灘地成為東北季風吹往雲林縣的揚塵沙源，春節前在溪州大橋與中沙大橋間增加蓄水池塘50公頃，也在二崙鄉清潔隊前堤前的灘地增加綠覆蓋植生，舒緩風飛沙現象。

濁水溪沙塵暴去年達到高峰，水利署去年11月起列管追蹤，增加水覆蓋面積350公頃、綠覆蓋17公頃。

賴建信表示，目前進入枯水期，必須加速水覆蓋及綠覆蓋的前置作業，包括西濱大橋上游南岸種植防風林，麥寮河段的水防道路種植行道樹，並依裸露灘地的特性種植甜根子草或蘆葦等，加強綠覆植生效果。

4月前水利署也將首次在西濱大橋附近的80公頃沙洲進行抽砂，移除20萬立方公尺沙源。西濱大橋上游崙背、二崙地區申請種植瓜類的農民，2月底前必須完成鋪設或扦插稻草等防制作業。

(中時)

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