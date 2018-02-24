子宮頸癌每年奪600條人命 11月起國一生全面接種疫苗

2018年02月24日 14:48 中時 倪浩倫

子宮頸癌長年是台灣女性最易罹患的癌症之一，一年新增近1500名患者，並奪去600多條人命，而「打疫苗」是避免罹癌的重要預防措施；衛福部國健署今宣布，今年11月起，將全面提供國一女生公費接種子宮頸癌疫苗，每人約可省下近萬元。

根據最新統計，我國2015年共新增1485名子宮頸癌患者，另有661人因此過世，而目前全球有80多個國家，已全面施打子宮頸癌疫苗。國健署長王英偉說，該疫苗不僅有超過9成的保護力，且自10年前疫苗問世至今，最初接種者均仍具有保護力，連世界衛生組織WHO都建議，應透過接種子宮頸癌疫苗來預防子宮頸癌。

目前我國已有8個縣市提供子宮頸癌疫苗，但有各自的施打的劑型、時間以及地點；王英偉今指出，將在今年11月，全面提供國一女生公費接種子宮頸癌疫苗，目前處於公開招標階段，同時會召開專家會議，評估施打的劑型和地點；他補充，原則上，在校園內施打，疫苗的涵蓋率最夠，但像是桃園市是讓女童到醫療院所接種，未來是否會全國統一，「都在評估階段」，但強調近1~2個月內便會確定。

此政策於今年11月上路後，預估首批有10萬人受惠，王英偉說，預算都已編列好，規模約2億元，每人預估可省下近1萬元，也盼以今年11月的國一女童為開端，讓後續的女童皆能打到子宮頸疫苗，達到全面接種的目的。

(中時)