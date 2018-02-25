少吃蘆筍可避免癌細胞擴散？科學家解答了

2018年02月25日 10:50 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

乳癌患者死亡的主要原因，常是因為惡性腫瘤細胞擴散到骨頭、肺和腦。

最近刊登在《自然》期刊的報告指出，當英國劍橋癌症研究所的科學家把L-asparaginase這種藥打進乳癌小鼠，減少它們體內的天門冬醯胺（asparagine）時，發現蔓延至其他組織的繼發性腫瘤的數量急劇下降。

天門冬醯胺是一種氨基酸，在體內自然形成蛋白質的結構單元，會驅使疾病蔓延到其他器官，首先是在蘆筍中發現的。但是也存在於某些肉類包括牛肉、家禽、雞蛋、魚和海鮮，蔬菜如蘆筍、馬鈴薯、堅果、豆類和大豆，以及乳製品內。

所以使得一些科學家振奮，比如英國劍橋的癌症研究中心主任也是首席科學家漢農（Greg Hannon）說，這是少數「修改飲食可以影響癌症」的科學發現，非常有希望的線索，「這個案例顯示，改變飲食的生物化學含量有可能影響會致人於死的癌細胞。」

這是不是表示可以鼓勵病人少吃含天門冬醯胺的食物如蘆筍呢?

亞特蘭大埃默里大學癌症研究員葉克強（Keqiang Ye）教授認為，也許未來吧，但目前由於這些食物如此常見且普遍，因此飲食限制似乎不是理想的方法，他認為對於病人，L-asparaginase類的標靶藥物治療會比改變飲食更有希望。

「我們還是鼓勵患者遵循健康多樣的飲食習慣，富含水果、蔬菜和豆類，限制加工肉類和高脂肪或醣類食物，以幫助他們獲得最佳生存機會。」

至於降低天門冬醯胺的含量，是不是一種預防癌症的DIY方法，漢農認為要等所有人體實驗都完成後，才能知道答案。

取材自BBC,The Guardian

(中時電子報)