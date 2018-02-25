《全球星期人物》比金正恩還會搶鏡 北韓權力新星金與正

2018年02月25日 08:01 中時電子報 何宜玲

北韓領導人金正恩的妹妹金與正。(圖/美聯社)

北韓最高領導人金正恩過去一年經常靠著試射飛彈，搏取國際新聞頭版版面，而且常常是凌晨之際，給全球投下一顆震撼彈，讓當天醒來以後的新聞版面全被他佔據。金正恩如此煞費苦心，用心謀略以獲得更多世人關注的同時，萬萬沒有料想到，他妹妹金與正這麼輕易就吸引所有國際媒體瘋狂追逐。此次參與平昌冬奧期間，金與正抬抬下巴就搏得全球媒體的頭版版面，相較哥哥頻射導彈的行動，真的堪稱比金正恩更有搶鏡能力。

北韓歷代領導人的字跡相似，都有向右上斜45度角。圖1到4分別為金日成、金正日、金正恩及金與正的筆跡。（取自《東亞日報》網站）

金與正攝於2015年的資料照片，外貌看起來仍略顯稚氣。(圖/美聯社)

金與正11日與金永南和南韓總統文在寅會面時，展露驚人氣勢，已非年輕時的稚嫩形象。(圖/路透)

北韓領導人金正恩的妹妹金與正(後排右一)，與美國副總統彭斯(前)在平昌冬奧開幕典禮上，即使坐在同一包廂，但仍然眼神無交會、也沒有實際互動，透露出兩國外交訊號仍在冰點。(圖/美聯社)

金與正(左)和南韓總統文在寅談話時，仍習慣抬高下巴聆聽他的意見。(圖/美聯社)

事實上，金正恩的妹妹金與正目前已經真正進入北韓的權力核心，她從2009年開始在北韓勞動黨工作，經過了近十年的歷練和淬煉，金與正不再是過去總是站在哥哥金正恩背後，幫他美化、宣傳形象的活動科科長，而是擁有獨當一面的能力，能夠代表哥哥金正恩站出來，以特使的身份赴韓與文在寅見面談判的北韓外交人員之一。

由於外界對北韓神秘色彩抱有窺視的心理，再加上金與正鮮少在媒體上正面曝光，過去因為備受金氏家族長輩和哥哥的疼愛，金與正求學時期被保護得相當密不透風，媒體即使想要捕捉她的身影，機會也相當少，能見到的僅有幾張相當稚嫩、穿著軍裝或校服的照片，看得出來年代已經相當久遠。因此，在各種因素加乘之下，金與正這次主動現身平昌冬奧，大方成為媒體鎂光燈的焦點，全球媒體當然也求之不得，不能錯過這次拍到正面、清晰照片的好機會，自然推升了金與正的曝光度。

年約30出頭的金與正，這次參與平昌冬奧的主要行程，就是要幫她的哥哥金正恩親手完成交付親筆信給南韓總統文在寅的外交任務。金正恩對金與正一直疼愛有加，這次派她擔任特使，也可以見到金正恩對她相當倚重。

金與正是金氏家族中，金正恩唯一信賴的手足。金與正目前已經是握有實權的北韓勞動黨中央委員會第一副部長，並且她也是北韓少數能與最高領導人直接交流的人物之一。

北韓領導人金正恩胞妹金與正10日離開首爾一家飯店後，驅車外出。（共同社提供）中央社 107年2月10日

金與正（左）已結束為期三天的訪問南韓行程返回北韓。（取自新浪微博@搜狐視頻）

北韓領導人金正恩胞妹金與正9日抵達南韓仁川機場，身穿黑色大衣吸引在場媒體目光。（共同社提供）中央社 107年2月9日

南韓總統文在寅（左）親自接待北韓特使金與正。（圖/美聯社）

相較於金與正進入北韓權力核心，他們的大哥金正哲則已經遠離了北韓政治。南韓媒體報導，金正恩的哥哥金正哲時年37歲，出生於1981年9月25日，已結婚並育有一子，但未披露何時結婚生子。報導指出，金正哲同時也是一名英國歌手Eric Patrick Clapton的超級粉絲，曾在2011和2015年被拍到現身追星的演唱會現場。也因此他已被排擠出北韓的權力核心，過正常家庭生活。

至於金與正的婚姻生活則一直相當隱密，外傳她已結婚並生下一子。她的先生盛傳是曾任北韓政務局常務委員崔龍海的次子崔成，兩人於2014年結婚，金與正又在2015年生下第一胎。因此，最近媒體開始謠傳她已懷上第二胎。另有一說，金與正的先生應該是一名大學教授，出身平民，不是崔龍海的兒子。另有報導指出根據南韓國情院推測，她與先生兩人是金日成大學時期的同學，而她的先生則是黨下級官員的子女。

(中時電子報)