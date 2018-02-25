電視越看越短命？ 研究：日花6小時少活4.8年

2018年02月25日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

看電視是現代人每天都會做的事情，下班回家休息、休假在家，都會打開電視放鬆一下，但現在就有研究指出要是每天平均花6小時看電視，恐怕會比不太看電視的人相比少活4.8年。

許多人在回家時，就想放鬆窩在沙發上看電視打發時間，根據優活健康網報導，一份發表於英國「運動醫學期刊」的澳洲研究，對於「久坐不動」的生活方式提出警告，調查研究中檢視了超過1萬1千名25歲以上成人的生活習慣，結果顯示「看電視的時間對生命的耗損，可與其他重大慢性病危險因子、如不動與肥胖匹敵」澳洲昆士蘭大學的研究統計，有些人會平均日花6小時看電視，與不看電視的人相比，恐少活了4.8年。

研究指出，經常久坐不動更容易罹患疾病。(圖/shutterstock)

而美國癌症學會也在2010年研究證實，女性一天久坐超過6小時，比少於3小時的女性，死亡率高出37%，男性則高出18%，且得癌症與心臟病的風險也會提高，美國心臟病學會也公布一項研究，「在家坐的時間越長，死亡率也就越高」。

長時間的久坐，新陳代謝會變得緩慢、肌肉會鬆弛、血液循環也減慢，身體燃燒熱量的速度也就降低了，也就是說活動的越少，身體用的血糖就越少，也有部分研究指出，每天若多躺2鐘頭，罹患糖尿病的機率就提高7%，心臟病罹患率也會提高，有些人還會因此情緒鬱悶，因血液流動緩慢，能運送到大腦使人開心的激素也減少。

(中時電子報)