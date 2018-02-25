請三思！這幾種圖像有黑幫特殊意義 別亂紋

隨著時代演進，紋身近幾年逐漸廣受大眾接納，已不再是壞人的象徵，不少人選擇在身上紋身表達理念，或紀念生命中重要人事物，不少名人、明星大秀身上紋身圖騰；前英國足球金童貝克漢就將全家人姓名刺上身，凸顯家人的重要性。藝術成分極高的紋身圖騰，往往令人過目不忘，印象深刻，但有些圖騰，卻是黑幫約定俗成的一種象徵，決定要刺下終生印記前，最好先三思！
不少常見紋身圖案具有黑幫意涵，包括以下幾種：
1.淚滴
據說起源於芝加哥的黑幫，在眼角位置紋上淚滴的人，代表曾殺過人。
2.蜘蛛網
不少曾坐牢的人，會在身上紋一個黑色的蜘蛛網，通常在手肘或頸背，代表坐牢就好像被蜘蛛網困著的生物。
3.五點
傳聞來自越南的刺青，亞洲有幾個比較大型的黑幫也是用它。不過也有曾坐完監的人會紋上它，4點是代表監獄的牆，中間的點是代表自己。
4.小丑面具
多在拉丁黑幫成員身上見到，表達笑裡藏刀。
5.666或AB
白人黑幫組織Aryan Brotherhood成員，通常會在身上紋上「AB」及「666」圖案，而「666」其實本身代表魔鬼。
6.5鑽皇冠
活躍於美國的西班牙裔黑幫Almighty Latin King Nation代表紋身，皇冠上的5鑽分別代表愛、榮譽、服從、犧牲及正義。
7.芒星
在俄羅斯，芒星是曾坐牢的幫派成員才會紋。芒星上的每一隻角，代表坐牢的年數。
8.肩章
同樣是在俄羅斯，江湖地位較高的人士若要坐監，便會紋上肩章，因他們覺得這是榮譽。
9.胸前大十字
也是俄羅斯常見。十字是「賊之王」的意思，象徵俄羅斯罪犯的「最高榮耀階級」，通常是黑道中地位較高者才有。
10.撲克牌
撲克牌在黑幫也有含義，葵扇代表小偷、梅花代表曾犯刑事罪、而方塊則代表「告密者」，通常是被迫紋的，好讓其他幫派知道，令他淪為過街老鼠。
11.沒有指針的時鐘
「停滯的時間」代表長期服刑的人，並不是刺時鐘的都是罪犯，只有沒有指針的才象徵特殊意義。
12.數字1488
這是「白人主義至上」或認同「納粹黨」理念會有的刺青，用於讚揚希特勒。
(中時電子報)