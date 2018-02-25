請三思！這幾種圖像有黑幫特殊意義 別亂紋

2018年02月25日 03:50 中時電子報 高德順

隨著時代演進，紋身近幾年逐漸廣受大眾接納，已不再是壞人的象徵，不少人選擇在身上紋身表達理念，或紀念生命中重要人事物，不少名人、明星大秀身上紋身圖騰；前英國足球金童貝克漢就將全家人姓名刺上身，凸顯家人的重要性。藝術成分極高的紋身圖騰，往往令人過目不忘，印象深刻，但有些圖騰，卻是黑幫約定俗成的一種象徵，決定要刺下終生印記前，最好先三思！

不少常見紋身圖案具有黑幫意涵，包括以下幾種：

1.淚滴

據說起源於芝加哥的黑幫，在眼角位置紋上淚滴的人，代表曾殺過人。

美國34歲男子米克斯（Jeremy Meeks），2014年因非法攜槍遭逮捕判刑，當時警方在臉書公布他的檔案照，左眼的「淚滴」刺青引人注意，因而意外爆紅。（圖／取自警局臉書）

2.蜘蛛網

不少曾坐牢的人，會在身上紋一個黑色的蜘蛛網，通常在手肘或頸背，代表坐牢就好像被蜘蛛網困著的生物。

3.五點

傳聞來自越南的刺青，亞洲有幾個比較大型的黑幫也是用它。不過也有曾坐完監的人會紋上它，4點是代表監獄的牆，中間的點是代表自己。

五點紋身圖案(圖翻攝網路)

4.小丑面具

多在拉丁黑幫成員身上見到，表達笑裡藏刀。

5.666或AB

白人黑幫組織Aryan Brotherhood成員，通常會在身上紋上「AB」及「666」圖案，而「666」其實本身代表魔鬼。

6.5鑽皇冠

活躍於美國的西班牙裔黑幫Almighty Latin King Nation代表紋身，皇冠上的5鑽分別代表愛、榮譽、服從、犧牲及正義。

7.芒星

在俄羅斯，芒星是曾坐牢的幫派成員才會紋。芒星上的每一隻角，代表坐牢的年數。

8.肩章

同樣是在俄羅斯，江湖地位較高的人士若要坐監，便會紋上肩章，因他們覺得這是榮譽。

9.胸前大十字

也是俄羅斯常見。十字是「賊之王」的意思，象徵俄羅斯罪犯的「最高榮耀階級」，通常是黑道中地位較高者才有。

10.撲克牌

撲克牌在黑幫也有含義，葵扇代表小偷、梅花代表曾犯刑事罪、而方塊則代表「告密者」，通常是被迫紋的，好讓其他幫派知道，令他淪為過街老鼠。

11.沒有指針的時鐘

「停滯的時間」代表長期服刑的人，並不是刺時鐘的都是罪犯，只有沒有指針的才象徵特殊意義。

12.數字1488

這是「白人主義至上」或認同「納粹黨」理念會有的刺青，用於讚揚希特勒。

(中時電子報)