真槍實境挑戰情慾 《禁身接觸》勇奪柏林影展金熊獎

2018年02月25日 05:12 中時電子報 高德順

第68屆柏林影展在台北時間今天(25日)凌晨落幕，最佳影片金熊獎由羅馬尼亞電影《禁身接觸》（Touch Me Not）勇奪，該片探討人性慾望與身體需求，裸露大膽的場面挑戰道德禁忌，播映後評價兩極，抱回最大獎顯示評審團的勇氣與眼光；影帝是《祈禱者》（Prayer）的安東尼巴瓊（Anthony Bajon）；影后頒給《女繼承人》（The Heiresses）的安娜布朗恩（Ana Brun）；最佳導演銀熊獎頒給《犬之島》的美國鬼才導演威斯安德生（Wes Anderson）。

《禁身接觸》是羅馬尼亞女導演阿狄娜潘提琳（Adina Pintilie）的第一部作品，籌拍7年，一度因為尺度過於大膽，遭到羅馬尼亞電影基金會封殺，所幸在坎城金棕櫚獎得主《4月3周又2天》導演克里斯汀穆基奔走相挺，才得以解禁拍攝。阿狄娜潘提琳帶領劇組上台領獎，激動表示：「謝謝，我沒預期會得獎。這是很漫長的一段路，謝謝所有工作人員的參與。」

《禁身接觸》所有演員全裸演出，真槍實境拍攝，大膽尺度挑戰觀眾觀影極限。(圖/翻攝柏林影展官網)

《禁身接觸》挑戰道德禁忌，除所有演員全裸演出外，畫面更真槍實境拍攝，直探人性與情慾的最深處，甚至逼人不敢直視，大膽尺度挑戰觀眾觀影極限。

最佳女主角銀熊獎：安娜布朗恩（Ana Brun）／《女繼承人》(圖/翻攝柏林影展官網)

《女繼承人》抱回最佳女主角和艾佛瑞鮑爾獎2獎，是最大贏家。影后安娜布朗恩致詞時說：「這個獎要獻給我國家的女性，她們是鬥士，謝謝我媽媽，教我藝術和詩，謝謝柏林。」

最佳男主角銀熊獎：安東尼巴瓊（Anthony Bajon）／《祈禱者》（Prayer）(圖/翻攝柏林影展官網)

第68屆柏林影展重要得獎名單：

最佳影片金熊獎：《禁身接觸》（Touch Me Not）

評審團大獎銀熊獎：《面具》（Mug）

艾佛瑞鮑爾獎銀熊獎：《女繼承人》（The Heiresses）

最佳導演銀熊獎：威斯安德遜／《犬之島》

最佳女主角銀熊獎：安娜布朗恩（Ana Brun）／《女繼承人》

最佳男主角銀熊獎：安東尼巴瓊（Anthony Bajon）／《祈禱者》（Prayer）

最佳劇本銀熊獎：《美術館》（Museum）

傑出藝術成就銀熊獎：《文字慾》（Dovlatove，暫譯）

(中時電子報)