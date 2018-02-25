鋒面到天氣濕冷 中部以北低溫下探15度 北、東有雨

氣想局指出，今天鋒面到天氣濕冷，中部以北低溫下探15度，北、東有雨。(取自中央氣象局)

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中時電子報
/綜合報導

今天（２５日）清晨中部以北及宜蘭低溫１５至１７度間，南部及花東１８至２０度，白天北臺灣及花蓮受東北季風伴隨的冷空氣及間歇降雨影響，高溫１８至２２度間，整天陰涼，其他地區高溫則可達２５度以上，高屏甚至有機會來到２８至３０度，溫和舒適，但中南部也因此有較大的日夜溫差，提醒您根據氣溫變化適時調整衣物。

中央氣象局指出，今天因鋒面通過，隨後東北季風增強，北部、東半部降雨機率會再進一步上升、空檔減小，中部地區及南部山區亦有局部短暫雨，提醒您週末假日出門賞燈或參加活動記得攜帶雨具。

到了下週二（２７日）轉為偏南風環境，氣溫明顯回升，西半部高溫普遍可達２７度以上，東半部也有２５、２６度；水氣少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有零星短暫雨。

但下週三（２８日）鋒面通過，這道鋒面伴隨著較大的不穩定性，全臺在當天都可能出現間歇性的陣雨，甚至不排除有雷雨的可能性，中部以北及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，適逢假日，外出活動請務必攜帶雨具；因降雨影響，各地高溫有下降趨勢，低溫變化不大。

另外提醒，鋒面通過前後，西半部地區及金門、馬祖容易有低雲或局部霧影響能見度，請留意行車安全及航班資訊；臺南以北、東半部地區、恆春半島及各離島沿海空曠地區及鄰近海域易有８至９級強陣風，海上作業或海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，高屏空品區「紅色警示」；中部、雲嘉南空品區「橘色提醒」；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」，宜蘭及花東空品區為「良好」。

(中時電子報)

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