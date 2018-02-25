進軍新加坡華藝節 朱團「下粗本」敲響濱海藝術中心

2018年02月25日 07:15 中時 趙靜瑜

來自台灣的國家文化品牌團隊朱宗慶打擊樂團首度受邀前進新加坡華藝節，昨(24)日晚在濱海藝術中心音樂廳演出，一首《鑼之樂》表現了難度極高的精準音高，色彩多變的音響效果，悠揚浪漫，一洗鑼鼓只能喧囂震天的激情。全場音樂會結束之後樂迷起立鼓掌，熱情程度讓團員在台上感動萬分，直呼就像是回到了家。

朱宗慶打擊樂團此行「下粗本」，帶來樂團30周年全球巡演曲目，東西交融，傳統與創新兼具，數百種樂器超過5千公斤，光是樂器就塞滿40呎貨櫃，海運超過一個月，成本驚人，目的就是要讓新加坡樂迷重新認識已經發展32年的朱團音樂風貌。

上半場由團員盧煥韋創作的《J效應》展現鼓藝八重奏、透過音色、節奏與音量變化展現鼓聲的千變萬化；融合琵琶與打擊樂團的《媚影》時而東方柔情，時而西方壯闊，深獲好評。

下半場則有由資深團員吳珮菁與樂團合作的《射日》，將馬林巴琴賦予戲劇性格，強化了音樂張力；駐團作曲家洪千惠所創作的《鑼之樂》使用子弟鑼、風鑼、京大鑼小鑼等百面大小不同的銅鑼作演出，徹底翻轉廟會節慶裡銅鑼的震響連天，溫暖的泛音在濱海藝術中心音樂廳柔情迴蕩，久久不曾散去。

許多觀眾散後依舊熱烈討論，觀眾之一李媽媽就說看團員演出握鼓棒的方式跟東南亞國家流行的24節令鼓打法很不一樣，一定苦練很久，更有不少小朋友跟爸媽散場之後就在大廳模仿起朱團以身體為樂器的《身體語言》，你拍我挺肚，笑聲不斷。

新加坡華藝節是新加坡濱海藝術中心的主要藝術節之一，每年都在華人過農曆新年期間作演出，台灣包括雲門舞集、優人神鼓與台灣國樂團等都曾受邀演出，深具代表性。

新加坡是朱宗慶打擊樂團早期最常演出的國家之一，1995年朱團就受邀到新加坡參與「春到河畔」藝術節慶典演出，雙方建立深厚情誼。藝術總監朱宗慶表示，當時濱海藝術中心尚未建造，「因緣使然，中間朱團陸續遠征歐洲、美國與中國大陸，至今在重新踏上新加坡藝術土地，只能用緣分來形容。」

新加坡華藝節總監製李國銘表示，這是華藝節16屆以來首度邀請朱團演出「成功」，「過去邀約不曾停歇，但朱團演出邀約非常滿，緣分未到，這次可以說是水到渠成，也開啟新加坡樂迷對於打擊樂的多重想像，讓華藝節的節目更加多元豐富。」

朱團副執行長陳絲綸表示，在聯繫過程中，新加坡華藝節一直很難想像朱團的音樂發展，「我們既有深厚的擊樂傳統，也有最前衛的西方打擊樂演奏技巧，過這次機會，希望可以讓新加坡樂迷重新認識我們。」今年朱團國際巡演主力聚焦亞洲，除了新加坡巡演之外，也將受邀赴泰國、印尼與中國大陸演出。

(中時)