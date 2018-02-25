吸毒幻聽「獻出雙眼上天堂」 女自挖雙眼失明

2018年02月25日 07:19 中時電子報 高德順

美國南卡羅來納州安德森鎮（Anderson）一名女子，日前吸食俗稱冰毒的「甲基安非他命」（Methamphetamine）後出現幻覺，她竟「聽從幻覺指令」挖出自己的眼睛。她的母親慨歎，沒有及時助她戒毒，如今為時已晚。

穆特亞特（Kaylee Muthart）吸毒幻聽，自挖雙眼失明(圖/翻攝臉書)

每日郵報報導，20歲的穆特亞特（Kaylee Muthart）本月6日吸毒後，在教堂外出現幻覺，教堂內民眾聽到她的尖叫聲後出外查看時，驚見她已挖出自己一顆眼球，立刻上前阻止。穆特亞特不但推開他們，更在醫護人員來到前，挖出另一顆眼球，眾人最後合力將她制伏送醫。

醫生研判，穆特亞特曾吸食混有雜質的冰毒，導致她事發時出現幻覺，又幻聽到有聲音告訴她，需要「奉獻雙眼」才能上天堂，她在意識不清下，聽從幻覺指令挖出自己的眼睛。穆特亞特如今視力全失，醫生建議她裝上義眼，預防傷口受細菌感染及維持臉部結構。

她的母親表示，女兒在事發前幾天才說，要前往戒毒中心，她也已準備好協助女兒戒毒，可惜為時已晚。女兒如今已記取教訓，更希望透過自己的遭遇，警告大家千萬別吸毒。

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(中時電子報)