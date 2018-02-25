2月25日三大報頭版要聞

2018年02月25日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

大學學測成績揭曉，高雄最偏遠的六龜高中，今年全校應屆考生沒人達40級分，引發關注。繼學務主任在臉書發文引鄉民淚推後，校長盧正川昨也上臉書發文，感性為學生發聲說，雖然不是每個孩子都是讀書的料，但發掘他們的優點，比強迫學習更重要！他說，「學校沒有音樂班，但我們站上全國音樂大賽，甚至世界舞台」，外界應持續關注偏鄉學生會的、擁有的，不是就只說他們不會念書。

「2018台灣燈會」將於3月2日元宵節在嘉義縣正式登場，其中主燈「忠義天成」最受矚目，以原住民孩童笑顏與忠義相伴的台灣犬，佇立阿里山雲海為設計。早在過年前，各縣市政府元宵活動已陸續開跑，全台將熱鬧至3月中旬。

外傳總統府祕書長正虛位以待，就等高雄市長陳菊點頭。昨日，花媽再被問及是否將出任府祕書長，她雖未正面回應，但仍意有所指地說，自己一輩子都是為人抬轎，而總統府祕書長也是在為人抬轎；對於北上與否，則是「沒有個人意願的問題，一輩子都以台灣優先」。接與不接，留下想像空間。

婦聯會遭黨產會認定為國民黨附隨組織，資產被凍結，研擬提出撤銷行政處分的訴訟作為反擊。如今，傳出主委雷倩並無意提出訴訟，而婦聯會原委任律師宋重和，更因不滿草擬的書狀中，有關撤銷行政處分的關鍵理由，竟遭大幅刪除，質疑根本是主委雷倩在放水，已主動終止委任。

@旺報

中美之間的大國競爭，正在從印太延伸到非洲，且有向全球範圍展開之勢！在把中國視為戰略對手的背景下，川普政府正在調整美國的非洲政策，將從以援助為主，轉為商業接觸；美國助理商務部長華許（Erin Walsh）23日強調，美國做好了在非洲進行競爭的準備。

英國《展望》月刊網站21日發表了作者梅婭．諾恩斯發表的《中國軍力正以超出你想像的速度增強》的文章，分析了中國大陸的強軍目標，認為中國大陸的目標是到2035年擁有現代化的軍事力量，到2050年成為一支能打仗、打勝仗的成熟軍隊。

圍繞人工智慧（AI），中美正上演爭霸賽，但美國CB風險投資公司最新研究報告顯示，中國目前的融資金額占上風。2017年中國AI新創企業股權融資額占全球總量的48%，足足高出美國10個百分點，顯示企業吸金能力十足。

陸自主品牌汽車最近在全球布局上動作頻頻。繼長城汽車與德國寶馬（BMW）達成戰略合作協議後，大陸最大的民營汽車企業吉利集團24日宣布斥資90億美元，收購德國賓士汽車母公司戴姆勒集團9.69%具有表決權的股份，正式躋身成為戴姆勒最大股東。

@工商時報

新春開紅盤台股跟隨國際股市展開強勢反彈，上周加權指數大漲373點收在10,794點，距今年高點尚有近500點距離，但頎邦、新光鋼、新光金、康普等15檔強勢股領先大盤創下今年新高，強者恆強可望扮演多頭反攻的領頭羊。

立法院將於27日開議，科技部希望在本會期推動科學工業園區設置管理條例修正草案、無人駕駛實驗條例、基因改造管理條例等3大法案。其中，科學工業園區設置管理條例修正的亮點，是要把「科學工業園區」改為「科學園區」，鼓勵更多新創企業進駐。

寵物商機大，連車商都搶沾光。和泰汽車開賣TOYOTA品牌寵物配件，豪華車商賓士也考慮引進繡有三星LOGO的寵物精品來台販售，納智捷汽車發表寵物專屬的U5客製化車款，搶攻寵愛毛小孩一族的荷包。

聯準會報告表示將維持緩升息，加上美國公債殖利率自4年高點回降，美國股市上周五尾盤急漲，帶動3大指數周線收紅。上周五以科技、銀行、醫療保健類股漲勢最為強勁，其中，從惠普（HP）分拆的慧與科技（HPE）拜上季業績亮眼所賜，上周五股價勁揚10.5％。

(中時電子報)