MLB》大谷翔平首秀戰釀酒人 1.1局失2分還挨轟

大谷翔平在大聯盟首次登板亮相，投1.1局失2分退場。(美聯社)

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中時電子報

眾所矚目，轉戰天使的「二刀流」大谷翔平終於在大聯盟亮相，但首戰就投得辛苦，他今(25日)春訓熱身賽對上釀酒人，投1.1局面對7名打者被打2安，其中包括一發陽春炮，另有2K、1保送，失掉2分，最快球速飆到97英里(約156公里)，終場天使靠9下再見安6比5贏球。

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23歲的大谷去年10月清除右腳踝骨刺後再出發，改穿天使17號球衣站上投手丘，展開在大聯盟的首次投球。大谷一上場雖被釀酒人開路先鋒畢亞(Jonathan Villar)擊出深遠中外野的二壘安打，不過下個打席只用3個球，就K掉受邀參加春訓的3A選手奧夫(Nate Orf)。

然而，大谷跟3棒韓籍打者崔志萬交手時，卻投出四壞球保送，造成一二壘有人危機。接著他對決4棒皮尼亞(Manny Pina)時，投第1球又出現暴投，加上捕手茂多納多(Martin Maldonado)傳二壘發生失誤，畢亞趁機溜回本壘得分，原本在一壘的崔志萬也上到三壘。

大谷隨後穩住陣腳，解決掉皮尼亞跟菲利普斯(Brett Phillips)下莊；天使在1下也發動攻勢，滿壘時靠茂多納多的適時安打，以2比1反超比分。只是大谷2上再遇亂流，遭該局首名打者布洛斯頓(Keon Broxton)陽春炮狙擊，使得比分被釀酒人扳平為2比2。

大谷讓下一棒的法蘭克林(Nick Franklin)擊出左外野飛球後，就退場休息；總計他首秀用31球、17顆好球，投完1.1局失2分(1責失)，自責分率6.75。大聯盟記者葛達多(Maria Guardado)報導指出，大谷最快球速已飆到97英里，且變化球的發揮讓人留下深刻印象。

日媒《Sponichi Annex》報導，大谷對首秀的結果，認為好壞參半，自己得反省疏失，為下一戰做準備，「決勝球有投到不錯的位置，但不太容易取得球數領先，這點得多加改善。上場的感覺跟在日本很像，這是今年第一戰，我還沒調整到百分之百，我會繼續努力提升狀態。」

看完大谷首場先發，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)認為，大谷這場讓他們看見不少東西，以第一場來說相當不錯，「他投了所有會的球路，這是我們期待他們去做的，這其中有幾顆球，他的放球點還掌握得不太好，不過調整進度向前是肯定的。」

(中時電子報)

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