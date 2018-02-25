蔡英文屏東故鄉一席話 網友傻眼見X了

2018年02月25日 07:38 中時電子報 陳怡文

昨農曆初九天公生，總統蔡英文返回故鄉屏東楓港，為德隆宮祈福揭匾，她要鄉親們對台灣要有信心，過去這兩年，台灣經濟成長越來越好，農曆年前，股市超過萬點時封關，失業率17年來最低點，政府不只拚經濟、也拚改革。但網友表示民進黨執政之後…物價飛漲、薪水倒退嚕、工廠店家倒閉關廠，民不聊生…簡直看到鬼了！質疑「我們活在同一個時空嗎？」。

蔡總統表示過年期間沒回故鄉發紅包，原因是墾丁會塞車，會再找時間回去。昨24日天公生，蔡總統在縣長潘孟安陪同下，現身楓港。她表示過去這兩年，台灣經濟成長越來越好，農曆年前，股市超過萬點時封關，失業率17年來最低點，政府不只拚經濟、也拚改革，台灣變得越來越好、越來越進步。雖然改革過程辛苦，但只做好，國家會更進步。

網友傻眼表示「自認做得很好，為何民調一路走空…」、「過去兩年沒有感覺經濟越來越好，只有感覺物價越來越貴！」、「怪怪的，我怎麼覺得日子越來越難過？稅制依舊不公，物價、油價上漲，房價仍在高點，薪水少的可憐。」、「屏東有更好嗎？恆春多慘！靠觀光的縣是那麼慘，還敢說好，做的慘不忍睹還敢說，難怪民調低的可憐，麥擱騙了啦…」、「這波台股上漲是受惠全球經濟復甦，很多地方股市都創歷史新高，台股只是跟著小漲而已，英文只是運氣好撿到的，別以為是綠黨跟英文的功勞」、「過去兩年台灣的經濟成長越來越好？物價亂漲收入倒退，過去你們說馬英九不知民間疾苦，你們現在是不知民間痛苦，你的自我感覺還真是越來越好」、「大過年的，不要再練肖話好嗎？」。

(中時電子報)