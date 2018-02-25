妳一定也怦然心動過！國高中女孩們最容易愛上的人

2018年02月25日 09:46 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

在升學主義掛帥的華人社會，18歲以前的戀愛幾乎被視為一種禁忌，爸媽不許、班導約談，談個戀愛搞得好像殺人放火。不過，就算不能談戀愛，但是偷偷喜歡一下應該不過分吧？坐在隔壁成績超好的他、籃球隊那個風靡全校的他、放學後在社辦刷著和弦的他⋯⋯妳的青春裡，肯定也有那個怦然心動過的他！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》就帶大家回到青春，看看女孩們都曾經暗戀過的「他」！

No.10 籃球隊

下課後、放學後衝去籃球場的那一抹身影，在球場上揮汗跳躍、投籃，漂亮搶過對手球的俐落動作，陽光、汗水、熱血的吶喊，不但為校爭光又是學校的風雲人物，又高又帥加上陽光的笑容，真的是叫人不喜歡都難！你很難否認，每個女孩多多少少都曾經眼神追著某個球場上的「流川楓」過！

No.9 吉他社、熱音社

天王周杰倫說「小時候媽媽逼我練鋼琴，長大後我才知道這把妹有多好用！」會上幾項樂器絕對是無敵把妹神器，吉他社熱音社又能時不時的在校慶、成發甚至下課就在教室走廊秀上一手，溫柔唱著情歌刷著chord著的樣子，帥度瞬間飆破100，而且吉他貝斯等樂器容易上手，初學者價格也容易入手，隨時隨地都能露一手是不是CP值太高啊！

No.8 壞學生

俗話說，男人不壞，女人不愛！看來這句話在十八歲以前也很適用，每個學校都有幾個總是在校門口被教官攔住搜書包的「壞學生」，但他們身上往往有一股桀驁不遜的氣質，嘴角一抹蠻不在乎、壞壞笑容更讓他們在同齡男生渾身書呆子味中與眾不同。但是DailyView網路溫度計還是要提醒大家，不愛不讀書沒關係，歹路真的不可行！

No.7 補習班老師

補習班老師不但常常是年輕帥氣剛畢業的年輕人，而且相處起來輕鬆又沒壓力就跟朋友一樣，甚至有些補習班老師為了上課需要，往往口才又好又幽默，課內課外話題都能聊。雖然開起玩笑來總能讓全班哄堂大笑，上起課來就像換一個人專業認真，在情竇初開的年紀，有這麼一位亦師亦友又年輕帥氣的老師，很難不叫人多看幾眼哪！

No.6 很帥的學姊

許多女孩們從小家教甚嚴，從小到大都女校讀好讀滿，平常唯一會講話的男性是爸爸跟樓下的警衛，但是既然是在女校，總會有些帥氣的學姊們，不但留著一頭俐落短髮，清秀漂亮的臉蛋活脫脫就是個美少年，顏值狂甩同齡男生好幾條街，又有著女生般的細膩心思與思維，運動跟課業都難不倒她，不但女生喜歡，連男生都快被掰彎啦（大誤）！

No.5 班上的風雲人物

從小到底，大家班上多多少少總是有這樣的人吧，雖然成績不是一等一的好，但是很聰明又搞笑，同學老師都喜歡他，個性陽光開朗，也許不是最帥的，但對待每個人都很真誠，是宛如太陽一般耀眼的存在！不過這樣的人，不只是國高中女生喜歡，應該從小到大異性緣都很好吧！

No.4 資優生/學霸

Smart is new sexy！頭腦好的男生，不論在哪都很吸引人，尤其國高中時期升學壓力大，無論數學還是物理，學霸都能輕鬆幫你解題，怎麼能不讓人好生崇拜，下課約去一起唸書，考試時互相較勁，這種一起成長一起努力的時光，情愫的種子也悄悄發芽囉！

No.3 帥氣學長

大概是受日本漫畫的影響太深，「學長」這兩個字總是有一股莫名的魔力！科學研究過，男生的心智發展得比女生晚，這也就是為什麼女生總是覺得同齡的男生幼稚，而學長總是成熟體貼的緣故了！加上學長在學校待得比較久，無論是什麼事好像總能照顧你一點。所以男生們，一年級時忍一忍，很快就換你當學長啦！

No.2 家教老師

﻿相信許多男同學在大學期間當家教時，都遇過這樣的窘境，明明一切條件都非常好，可惜偏偏就毀在「限女」上，一半的家教機會直接拱手讓人，還曾有家教條件是「男老師不要太帥」，到底該承認自己的帥而放棄，還是當個肥宅去應徵呢？

不過人家爸媽會有這樣的顧慮真的是有原因的啦！家教老師往往是血氣方剛、年輕帥氣的大學生、研究生，無論穿著打扮還是思想談吐都遠比女學生身邊的同齡男生成熟許多，又能細心解題教學，好不讓人崇拜！家教時間兩人共處一室你看我我看你，長期下來真的要不產生情愫都難咧！

No.1 學校老師

我⋯⋯喜歡老師！這種禁忌的師生戀，是不是害羞又讓人充滿遐想啊？上課時認真嚴肅的臉，下了課，就是只屬於我的老師！簡直就是蓄意狙擊少女心臟！尤其日本漫改師生戀電影一部一部的拍，生田斗真主演的《老師，我可以喜歡你嗎》也即將在3月9日上映，讓人一顆心撲通撲通狂跳，好想進戲院感受老師逼近壁咚的快感啊～

只可惜，現實往往不如漫畫這麼美好，雖然國高中女孩們對老師真是充滿無限遐想，但是看看自己學校的男老師，怎麼都是爸爸那型的啦！

(中時電子報)