學測71級分父母卻逼重考 他崩潰：我不想當醫生！

2018年02月25日 08:29 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

學測考71級分對許多應考高中生來講難如登天的目標，卻有一對父母不滿意兒子成績，堅持孩子必須念醫學系，逼兒子準備指考，讓這名高三生崩潰落淚：我不想考了！

一名女網友在《Dcard》發文，表示家中有4個小孩，她是排行老三的女兒，和考上醫學系的大哥二哥相比，她學測考約60級分，只上第二志願，她認為今年高三的弟弟考了71級分，已經相當很不錯了。

原PO再提到，家中大哥從小屬於「乖乖牌」類型，對於父母安排毫無怨言，一路考上國立大學醫學系。二哥則比較叛逆，直到最疼他的爺爺過世前囑咐要當醫生，他才發憤圖強考上私醫牙醫系。

至於原PO自己，國中時也是叛逆類型，學測成績相較兩位哥哥較為普通，在學校也不算特別突出，後來只有考上第二志願，選擇喜歡科系就讀，為此，爸爸還跟她冷戰一年。

而在今年學測放榜當天，原PO弟弟傳成績給爸媽，卻被已讀不回，失落地窩在房間，原PO上前關心，聊了一會弟弟就開始爆哭，直說他不想指考，原PO知道弟弟想念理工科，好言相勸安慰，但爸媽回家後又開始與弟弟「討論」準備指考，「說好聽是討論，說難聽是命令吧」

原PO無奈表示自己爸媽根本驚世父母，爸爸的真理就是「考上醫生，考不上就去指考，再不上就是重考」，乖乖照著父母規劃的大哥也曾說過，為了減少家裡紛爭才走醫學系。她本人作為被父母「放棄治療」的女兒，要說不難過是騙人的，「但我長大了有自己的想法」

網友看完貼文，紛紛留言感慨「有時候不是說要叛逆、而是自己的人生自己掌控」、「這樣活著好痛苦...我有71我家就辦桌ㄌ」、「如果樓主的弟弟有喜歡的科系真的很希望他有機會可以填他喜歡的」、「父母對小孩一定會有所期待，但只是順從而被迫決定自己的人生，真的說不過去」。

(中時電子報)