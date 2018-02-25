學者寇健文：蔡政府國安人事調整 針對兩岸關係

蔡政府調整國安團隊，由陳明通回鍋擔任陸委會主委。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報

民進黨政府近日調整國安團隊人事，包括國安會秘書長、國防部長、外交部長、陸委會主委通通換人。對此，政大國際關係研究中心主任寇健文分析，總統蔡英文的考量有三點：第一是能貫徹蔡本人的意志，第二是有助於內部溝通，第三是針對兩岸關係。

內閣五部會首長異動 陳明通掌陸委會 許銘春接勞動部長

台灣國安團隊改組，國安會秘書長由外長李大維接任，國防部長由國安會秘書長嚴德發接任，外交部長由總統府秘書長吳釗燮接任，陸委會主委由台大教授陳明通回鍋擔任。

對於上述調整，寇健文指出，蔡英文想在政策上貫徹自己意志的意圖明顯，例如將跟在身邊多年的重要幕僚吳釗燮放在外交部，又將自己當陸委會主委時的副手陳明通放在陸委會；對蔡英文而言，這樣安排人事，政策執行較熟悉她的作風，也有助於內部溝通順暢。

寇健文強調，上面說到的吳釗燮與陳明通都是色彩鮮明的綠營大將，相對於之前的李大維與張小月有所不同，這也代表在外交和兩岸方面，綠營有自己的人馬，也需要自己培養此領域人才。

關於這次人事異動是否有助改善兩岸關係？寇健文對港媒中評社表示，只是換個官員，不太可能帶來結構性改變，畢竟兩岸關係是雙方面的，目前看不出哪方有動機去移動自己的底線，或有能力改變對方的底線。

(中時電子報)

文章來源：寇健文：蔡政府改組“國安”團隊三大原因

王丰：兩岸關係沒搞好 小英休想「高民調」
誰才是最好的台北市長？唐湘龍說是這個人
蔡英文屏東故鄉一席話 網友傻眼… 蔡英文總統威嚴盡失！自家人害的

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。