學者寇健文：蔡政府國安人事調整 針對兩岸關係

2018年02月25日 08:42 中時電子報 黃以謙

民進黨政府近日調整國安團隊人事，包括國安會秘書長、國防部長、外交部長、陸委會主委通通換人。對此，政大國際關係研究中心主任寇健文分析，總統蔡英文的考量有三點：第一是能貫徹蔡本人的意志，第二是有助於內部溝通，第三是針對兩岸關係。

台灣國安團隊改組，國安會秘書長由外長李大維接任，國防部長由國安會秘書長嚴德發接任，外交部長由總統府秘書長吳釗燮接任，陸委會主委由台大教授陳明通回鍋擔任。

對於上述調整，寇健文指出，蔡英文想在政策上貫徹自己意志的意圖明顯，例如將跟在身邊多年的重要幕僚吳釗燮放在外交部，又將自己當陸委會主委時的副手陳明通放在陸委會；對蔡英文而言，這樣安排人事，政策執行較熟悉她的作風，也有助於內部溝通順暢。

寇健文強調，上面說到的吳釗燮與陳明通都是色彩鮮明的綠營大將，相對於之前的李大維與張小月有所不同，這也代表在外交和兩岸方面，綠營有自己的人馬，也需要自己培養此領域人才。

關於這次人事異動是否有助改善兩岸關係？寇健文對港媒中評社表示，只是換個官員，不太可能帶來結構性改變，畢竟兩岸關係是雙方面的，目前看不出哪方有動機去移動自己的底線，或有能力改變對方的底線。

(中時電子報)