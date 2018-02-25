男星宣示拼第三胎 慶幸當年沒跑去結紮！

宋逸民（左起）、陳維齡、洪百榕、宋達民出席一日店長活動。（圖片提供：經紀人）

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宋逸民陳維齡、宋達民洪百榕夫妻檔4人昨一起現身高雄夢時代擔任《健康食妍》一日店長，洪百榕去年剛生下第三胎，活動現場中宋達民以「再添一寶」來證明自己仍是「一尾活龍」，哥哥宋逸民不甘示弱，也在活動現場宣佈要與老婆陳維齡努力拼第三胎，更因為女兒喬妹太貼心，讓他期望能一次生個雙胞胎女兒。

宋家兄弟今年50歲，宋達民表示，這個年齡再迎接一個新生命不管對他或者太太洪百榕來說都是一個挑戰，為了生第三胎老婆懷孕期間他全程陪伴在旁，並親自照料孕婦的營養補給，乖寶一出生又乖又聰明，讓他非常自豪。洪百榕回想起懷小寶和寶妹時，宋達民因為拍戲工作沒能全程陪伴，但這次又給他一個機會，讓宋達民能夠好好參與整個過程，不但每天噓寒問暖、三餐、營養品準備得妥妥貼貼，讓她享受到「太后」般的待遇，不但大大降低了孕期的不適，也對成為「三寶媽」充滿信心。

身為哥哥的宋逸民宣示已經做好準備要在今年拼第三胎，但老婆陳維齡3年前剖腹生下女兒後，宋逸民曾宣布要去做結紮手術，後來因朋友擔心男生結紮後，若想再生要接回來很麻煩，而打消結紮念頭。現在看到宋達民兒子出生後，自認自己體力不會輸弟弟，才讓他興起想生第三胎的念頭，更慶幸當初沒跑去結紮，要不就白白挨了一刀。

老婆陳維齡也說，3歲大的女兒喬妹有了弟弟，不但到處告訴別人「我是大姐姐！」更童言童語要求媽媽「再幫我生一個弟弟？」讓本來有女萬事足的宋逸民動念約老婆趁今年拼一胎雙胞胎，家庭成員就能一舉贏過弟弟宋達民，讓陳維齡大翻白眼直說宋逸民連生小孩都不能輸。

為生第三胎，宋逸民與老婆陳維齡討論過後，兩人都認為「現在體力、時間都不是問題的情況下，決定努力拼一下。」雖然說生男生女不能控制，但他跟老婆都希望如果做人成功，希望能生一對女雙胞胎。擁有一兒一女的他直言「女兒比較貼心」，每次外出工作女兒都會視訊關心他，兒子則希望他不要太早回家，尤其前陣子花蓮發生大地震，宋逸民到災區探望。「女兒擔心我的安全，甚至爆哭不希望我去花蓮。」但一旁的兒子則很淡定沒給予任何表示，更讓他覺得生女兒的貼心。

(中時)

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