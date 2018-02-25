MLB》春訓首亮相 印地安人張育成安打就開張！

2018年02月25日 08:59 中時電子報 蔡銘仁

印地安人的22歲小將張育成今年以40人名單之姿，生涯第四度大聯盟春訓，他今(25日)於對戰響尾蛇的比賽首度亮相，隨即繳出好身手，替補上場貢獻2支安打、跑回1分，3次守備機會也零失誤演出，且一上場就和隊友協力完成1次雙殺守備，助印隊終場11比2贏球。

張育成此役在4下接替戴耶茲(Yandy Diaz)守三壘，並於1出局一二壘有人時，策動1次雙殺助球隊解危。隨後張育成到6上，擔任該局首名打者首度站上打擊區，在2壞球情況下相中94.5英里速球，揮出右外野二壘安打，最後雖被推進到三壘，但沒能回壘得分。

接著張育成7上第二打席，在三壘有人時吞K，未把握打點機會；不過9上印隊打擊爆發，單局出現3轟、共打8安海灌6分，張育成也貢獻其中1安，並靠隊友的全壘打回壘得分。張育成此役打到比賽結束，3打數2安、跑回1分、打擊率6成67，3次守備機會零失誤，春訓有不錯的開端。

另，轉戰響尾蛇的日籍投手平野佳壽此役也在4上登板，投1局挨2支二壘打失1分、自責分率9，另有1次保送，最快球速達91.1英里(約147公里)。同天天使的「二刀流」大谷翔平也先發登板對釀酒人，投1.1局失2分、自責分率6.75，另有2K、1保送，最快球速97英里(約156公里)。

(中時電子報)