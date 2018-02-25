冬奧》霸凌隊友惹眾怒 韓國女將奪銀下跪致歉

金波凜為自己惹眾怒的不當行為，下跪向韓國人民道歉。(美聯社)

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中時電子報

韓國女子競速滑冰隊在19日平昌冬季奧運女子團體滑冰賽時，金波凜(Kim Bo-reum, 音譯, 下同)和朴枝宇(Park Ji-woo)2名女將疑似出現霸凌隊友行為，引起眾怒，金波凜驚覺大事不妙，昨(25日)出戰競速滑冰個人賽雖奪銀牌，卻在場上下跪向觀眾席磕頭認錯，求國民原諒她。

19日團體滑冰賽的規定，成績是以速度最慢選手為準，韓國由金波凜、朴枝宇和盧善英(Noh Seon-yeong)3人組隊，但金波凜2人卻快到終點前，拋下落後的盧善英衝過終點。最後韓國以第7作收，金波凜賽後還直言她們滑得不錯，「是落後的隊友跟不上來，否則我們能進準決賽。」

賽後盧善英在板凳上泣不成聲，金波凜和朴枝宇也沒上前安慰；2人行為惹怒韓國人民，截至今天賽前，已有逾60萬人連署要求國家隊開除她們。金波凜自知闖禍，昨在競速集體出發賽奪銀後，向所有韓國觀眾下跪認錯，「因為我為所犯的大錯，對全韓國人民感到很抱歉。」

不過，金波凜此役奪得銀牌，成為韓國史上第二位贏得競速滑冰獎牌的女將。她雖愧對韓國人民，但表示能拿到夢寐以求的獎牌，還是很開心，「我會永遠珍惜這面獎牌，自我14、15歲開始溜冰時，我就想拿到獎牌，很開心替國家拿到這面獎牌。」

(中時電子報)

金波凜奪得銀牌，卻開心不起來。(美聯社)
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