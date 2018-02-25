玩咖必追！網力推10個人氣旅遊部落客

2018年02月25日 10:07 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

一年365天走遍全世界不是夢！好吃、好玩、好有趣～從台灣各大城市的美食景點，到美洲、歐洲的鄉村小鎮，通通都好想去，除了一個冒險的心之外，在出發前也要做足功課！

DailyView網路溫度計統整痞克邦人氣數前30名與FB專頁儀表榜人氣前30名，並運用《KEYPO大數據關鍵引擎》從去年1月17日至今年1月16日間搜尋網路聲量，加上部落格人氣粉專按讚數，整理出具有影響力的10大旅遊部落客綜合人氣排行，讓你出外旅遊有參考！

NO.10 飛天璇

主攻台中地區美食景點的飛天璇，光看她的文章就可以聞到甜點的香味，珍奶濃厚的黑糖味，這神奇的魔力讓人看了不由得餓了。而且不只美食，中部地區的旅遊新景點、台灣各地cp值最高的飯店，還有親子旅遊大小事，從飛天璇的文字裡都可以感受到滿滿的共鳴「啊～這就是我最在意的事情啊！」

NO.9 野蠻王妃(yifenko)

最時尚的媽媽部落客，這個稱號要先搬出來了，已經生了四個兒子的野蠻王妃，明明就還是個可愛少女啊（吶喊～）每次看她的部落格都以為自己在旅行兼保養，去玩一趟沖繩回來就可以跟她一樣美麗（？）不自主會將焦點擺在她個人，以為是閨密旅行結果是親子旅遊啦！

NO.8 日本自助旅遊中毒者

「林氏壁」這三個字根本與日本旅遊畫上等號，旅遊懶人包及購物攻略只是基本款，45萬人的日本旅遊社團才驚人！

從日本關東地區旅遊開始，林氏壁的部落格應有盡有，各種等級的美食及住宿通通囊括，後來甚至創立臉書社團供大家討論，舉凡行程分享或是各種疑難雜症，都有幾十萬網友一起幫忙想辦法。不買張機票飛一下～真的對不起自己人生啊！

NO.7 魔鬼甄與天使嘉

台灣的花景旅行地圖就在這！魔鬼甄已經是兩個孩子的媽，喜歡花也愛追花景，部落格裡台灣一年四季的花景美到可以當桌布，女兒野馬妹也成為最佳模特兒，一張捧著花燦笑的照片，真的讓所有姐姐們都想抱一下（羞）。而除了台灣花景旅遊之外，還有日本血拚之旅，讓媽媽們帶著孩子出國也可以把日幣花到淋漓盡致，孩子開心、媽媽也紓壓，這就是人森啊～

NO.6 ＊青青小熊＊旅遊札記

各位爸爸媽媽小孩子們看過來，台灣旅行地圖第一名莫過於青青小熊（頒獎），舉凡兩人世界的情侶約會，還有一家同樂親子旅遊，大晴天賞花、下雨天室內玩樂，住宿、大小美食、玩樂景點等等，從南到北都青青小熊都準備好，休假想要出門走走但又不知道去哪嗎？手機鑰匙錢包都帶上，跟著青青小熊的腳步走就對了～

NO.5 【吉米】 旅行攝

人生不過短短幾十年，每一天都不該浪費！「藥師吉米」如其名以前真的是個藥師啊～因為喜歡旅遊攝影，後來乾脆辭掉工作轉行當旅遊美食部落客，他的攝影足跡踏遍歐亞及美洲，連所羅門群島都有。

跟著藥師吉米的相機一起旅行，看見的不只是風景，還有那個城市的精華之美，這不就是旅行的意義嗎（唱）

NO.4 小氣少年

說到日本關西地區，首先第一個要打開的絕對是小氣少年的部落格，從飛機落第的那一刻起該如何走遍全關西，小氣少年真的都為大家準備好滿滿的懶人包，一個人或是一群人旅行都很EZ啊！除了完整的交通攻略及個景點介紹，還有血拼時刻不能缺少的各式各樣優惠卷，想要稱霸日本就從小氣少年的關西全攻略開始吧！

NO.3 德國包子+台灣梅子

從異國戀開始追起到包子與梅子結婚，現在他們有愛的結晶啦（灑花轉圈～）10個年頭不知不覺就這樣過去，而大家也跟著他們的遠距離戀愛，走遍歐洲各大國，美國浪漫關島及夏威夷，還有南半球的澳洲，見證他們的愛情故事之際，也幾乎將旅遊勝地都征服了，浪漫的旅遊讓你睜開眼睛的時間都在笑～

NO.2 七先生與艾小姐

不只有好吃好玩，現在正流行什麼看艾小姐準沒錯！

從台灣熱門小吃及團購美食開始，一路到日本正夯人氣甜點或是伴手禮，七先生與艾小姐的介紹都讓腦波無法抵抗，日幣一張張的花下去都不心疼，連收假回到辦公室該帶什麼食物餵食同事，自己也免煩惱～如果有養寵物的網友，更要follw他們，因為旅行中帶寵物更是需要萬全準備（握拳）

NO.1 Choyce寫育兒、旅行與生活

年輕的時候會想著要走遍每個夢幻國度，當做人生的目標，而這樣的理念在當了媽媽之後，更要貫徹到底！

Choyce帶著一對兒女玩遍歐洲、日本，從孩子還不會走路，就帶著直奔瑞士自助旅行，母子3人在旅行中互相扶持，「體驗式教養」的概念讓孩子在旅行中學會獨立自主，這真的是學校裡學不到的人生哲理啊～這媽媽的勇氣真的不只是冒險，根本就是每個女性的偶像！

(中時電子報)