「金大聲服務隊」很給力 推動社區關懷及教育扎根

一群金門大學學生組成「金大聲社區服務隊」，他們舉辦植物生態探索營，透過活動讓偏鄉孩童認識在地生態。（教育部提供）

友善列印
中時

金門縣遭遇青年外流及隔代教養問題，一群就讀金門大學的青年組成團隊，向教育部青年署申請「106年青年社區參與行動計畫」，透過舉辦主題式營隊、節慶活動、環境教育等多元行動，帶動在地發展，也期望藉此拋磚引玉，引領更多青年回鄉扎根。

金門大學國際暨大陸事務學系學生李辰恩，在學校參與陽光天使社服務大洋里社區時，看見金沙鎮人口老化、青年流失，而號召學校青年組成「金大聲社區服務隊」，希望能將青年團隊的能量擴及至金門各地。

青年團隊與中華曙光協會、多年國小合作，舉辦「與農有約．有愛無礙」活動，帶領身心障礙者認識大洋里社區火龍果產業，並舉辦植物生態與記憶懷舊童玩營，讓參與孩童遠離3C產品，自己動手做童玩，從生活中發現樂趣。

此外也舉辦「清淨一夏 守護狗嶼灣」活動，讓大洋里社區居民動起來，一同前往狗嶼灣淨灘，將漂流物製作成手作DIY，也教導孩童關心在地海洋生態，期望透過親身體驗，一同攜手保衛金門的生態環境。

李辰恩表示，團隊命名為「金大聲」就是引用台語很大聲的意思，透過青年親自走訪，希望將青年的能量注入社區，讓金門展現新的生機。在地居民也表示，青年為社區帶來了諸多的改變，除了帶給孩童的嶄新的學習體驗方式，居民也在青年的行動中不斷地累積在地知識並增加對於社區的認同感，促使社區活化及發展。

青年署鼓勵青年團隊於社區深耕，協助解決社區問題！更多訊息可至青年署官網 (www.yda.gov.tw/公共參與/社會參與/社區參與行動計畫/簡介)查詢。

(中時)

應徵等不到回覆竟砲轟老闆 網嘆… 台中爭取申辦世界設計之都 產官…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。