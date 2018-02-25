花博馬豐原起跑 林佳龍、盧秀燕同台零互動

台中市長林佳龍（中）與立委盧秀燕（右二）同場出席馬拉松起跑活動，兩人刻意保持距離。（王文吉攝）

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2018花博馬拉松開跑，國民黨立委盧秀燕（前排左二）與尋求連任的台中市長林佳龍（前排右二）同台出席，兩人互動引發關注。（王文吉攝）
2018花博馬拉松吸引1萬6千名跑者參賽。（王文吉攝）
台中市長林佳龍（右）於起跑點為選手加油。（王文吉攝）
立委盧秀燕（右）為選手加油打氣。（王文吉攝）

「2018花博馬拉松」25日清晨在台中豐原體育場鳴槍開賽，共有1萬6千名跑者分批起跑，立委盧秀燕獲國民黨提名為台中市長參選人後，首度與尋求連任的林佳龍同台，兩人僅握手致意，並無特別互動。盧秀燕致詞時表示「今天主角是在場各位的好朋友，祝大家身心快樂，馬拉松成功！」林佳龍則期盼透過馬拉松宣傳花博，選手跑步時可多看看沿途美景，感受台中的魅力。

為推廣年底舉辦的台中世界花博，台中市運動局、台中市繁榮葫蘆墩促進會及大台中不動產開發商業同業公會共同舉辦「2018世界花卉博覽會國際馬拉松」，路線橫跨豐原、后里、外埔三大花博展區，且適逢泰安櫻花季，同時納入后豐鐵馬道、水流東桐花道、麗寶樂園等知名臺中景點，感受中部魅力。

清晨6點半起，由林佳龍、立委盧秀燕、洪慈庸、市議員陳清龍、市府運動局長王慶堂、觀光旅遊局長陳盛山、民政局長周永鴻等人共同鳴槍，全馬組、半馬組、挑戰組、樂活組、天使組分批起跑，眾人並為選手加油打氣，花博吉祥物歐米馬也到場同樂。

林佳龍表示，台中花博展期自今年11月3日至明年4月24日，期盼透過馬拉松活動宣傳花博，也提醒選手隨時注意體能狀況，跑步時不要只低頭看馬路，可以多看看沿途美景，認識美麗的台中。

盧秀燕則將舞台留給跑者，僅簡短祝福選手「身心快樂，馬拉松活動順利！」市議員陳清龍表示，花博路跑沿路會經過豐原、外埔及后里，希望透過這個活動宣傳即將到來的花博盛事，也祝福所有馬拉松選手都有好成績。

為鼓勵身障朋友走出戶外，主辦單位特規劃3公里天使組，吸引近500位身障跑者與陪同家人參與。另在豐原體育場會場設置花牆，提供來賓跟跑者打卡拍照留念，同時也出動空拍設備、攝影組為賽事紀錄，打造今年最令人難忘的馬拉松賽事，也吸引更多人到台中遊玩。

(中時)

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