台中爭取申辦世界設計之都 產官學界連署齊呼支持

2018年02月25日 10:09 中時 陳世宗

台中市爭取申辦2022世界設計之都，市府編列107年度4383餘萬元運用於建立推動機制、製作國際投標文件及國內外行銷宣傳，不僅將形塑城市美學特色，為城市升級及發展奠定根基，更可帶來龐大的文化及觀旅經濟產值；產官學界代表連署，齊聲呼籲支持台中申辦世界設計之都預算編列，打造台中美學風貌。

產官學界日前以聯署行動支持，齊呼支持「台中申辦世界設計之都！」，並強調台中市是全台第二大城，陸續進行多項重大公共工程，在這城市轉變的關鍵時刻，正是導入設計、推展城市美學的重要時機，呼籲各界齊力捍衛相關預算。

連署代表力陳申辦世界設計之都的重要性。大台中建築師公會理事長鄭明裕表示，申辦世界設計之都不論結果如何，過程中都能帶來城市翻轉，受益的絕對是台中；未來該公會將結合設計理念，推動建築法規再生，帶進「城市森林」概念，讓城市風貌改變。

逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷指出，台中市擁有豐富生態及文化，設計應落實於教育，申辦世界設計之都的過程中，可逐年啟動相關做法，提高產業界參與程度，並扣連生活各層面，使都市正向發展。

筌美術文創執行長廖述昌說，很多世界重要城市都在導入設計，半年前他得知台中市要爭取申辦世界設計之都，「高興地晚上睡不著覺」，筌美術也參加了在台北舉行的2016世界設計之都，發現對於產業界在國際上的露出和訂單有所助益，因此他支持台中申辦。

都發局長王俊傑指出，導入設計不只是空間改造，更是思想的改變，申辦世界設計之都是在城市發展中導入設計的重要過程，現在起即需不斷投入，未來才能產生改變。

產官學界的連署聲明中指出，台中市已是台灣第二大城市，正快速崛起和轉變，並邁向國際級宜居城市，城市美學是發展過程中須導入的重要治理方針，也必須成為城市生活的一部分，這也是申辦「世界設計之都」的核心價值及理念。

連署聲明中強調，台中諸多建設讓這座城市更美麗，如彩虹村、台中刑務所演武場、一德洋樓、台中文學館等，設計將為城市帶來經濟產值。南韓首爾2010年舉辦世界設計之都，設計總產值從7兆韓圓上升至15兆韓圓，世界城市競爭力從27名躍升至第9名，城市品牌價值也提升到8900億韓圓。

(中時)