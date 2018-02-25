到海外當國際志工 青年署補助計畫開跑

青年到海外當國際志工， 青年署有補助計畫。（教育部提供）

友善列印
中時
／台北報導

教育部青年署今年「推動青年從事海外長期志工計畫」正式開跑，凡18至35歲青年，想一圓海外志工服務夢，可主動規劃有興趣的服務議題及聯繫海外據點，於4月30日前，透過大專校院或非營利組織向青年署提出申請。

青年署表示，獲選者，有機會赴海外從事3個月以上志願服務，補助金額最高達新台幣18萬元，另予放寬青年年齡至35歲，並擇優補助(中)低收入戶、原住民族及新住民(子女)青年，希望有志青年能利用這個機會，完成服務理想。

青年署去年首次開辦青年長期志工計畫，希望拓展青年深度參與國際社會的機會，開啟廣角模式，探索世界。目前就讀台北大學企業管理系4年級的陳冠名，因深受一篇志工服務文章影響，於去年參加長期志工計畫，並為自己設下挑戰，在去年6月25日那天，她背起行囊，前往菲律賓Olango島3個月，就此展開了異國生活。

執行影像計畫是她此行的服務內容，藉由影片錄製及家戶訪查，逐一建構出居民的生活樣貌，也讓服務計畫開啟友誼的第一步。在她家訪的過程，聽到當地青年受限經濟因素被迫休學，她的溫暖回饋，讓對方道出感謝，並承諾朝升學之路持續邁進，那一刻，她明白：「原來自己可以發揮一己之力，影響他人」!

國內青年若想追尋人生加值的機會，規畫於今年6月至11月前往海外長期服務，可於4月30日前至「青年海外和平工作團網站(https://yopc.yda.gov.tw)」填具申請表單，再將紙本遞送青年署提出申請。

(中時)

這3個行業哭哭 逾五成員工都是低… 狗年求狗屎運 夾娃娃機驚見一堆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。