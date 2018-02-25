韓國大邱特色花燈 首度參展台北燈節

2018年02月25日 10:50 中時 徐力剛

大邱廣域市副市長金承洙（左3）與台灣知名旅遊業者簽訂MOU。（圖片提供／韓國大邱駐台辦事處）

2018台北燈節盛大舉行，韓國大邱廣域市（大邱）首次來台參展台北燈節，此次攜手台灣國寶級燈藝大師陳祖榮，打造「樂遊大邱」花燈，以知名景點八公山冠佛岩、83塔、西門市場等為靈感，設計當地特色花燈。

民眾除欣賞精緻花燈外，現場在粉絲團打卡按讚、持大邱機票送景點優惠券及豐富大邱旅遊資訊多項活動，活動辦法詳見「樂遊大邱」臉書粉絲團。

韓國大邱推展觀光不遺餘力，此次由大邱廣域市副市長金承洙率眾抵台參加台北燈節，大力推廣觀光。23日晚間與康福、雄獅、東南、喜鴻4間台灣知名旅行社簽訂MOU（大邱旅遊商品合作備忘錄），期望帶動台韓2地旅遊市場。加碼舉辦「韓國新魅力，暢遊大邱一次上癮」自由行講座，今日下午16時於高雄國際會議中心603階梯教室，由知名旅遊作家亞莎崎分享韓國大邱旅遊秘技。

大邱為韓國第3大城市，因地理位置優越，曾為朝鮮半島南部商業中心，現在以發展工業為主。在悠久歷史與文化薰陶下，兼具現代與古風交織街道，走入其中宛如進入時光隧道，置身古朝鮮時代，歐風西式教堂與傳統韓服人物壁畫相襯，獨特韓式文藝範，吸引無數旅客流連忘返。自台灣搭乘直飛航班前往韓國大邱僅需2小時10分鐘航程，便捷交通與各式美食是韓國旅行好選擇。

(中時)