國軍曾用達姆彈？宋兆文怒斥「子虛烏有」

2018年02月25日 11:27 中時電子報 江飛宇

國史館與 高雄市立歷史博物館 最近合作出版新書《 解密，國際檔案的二二八事件 》，指稱在228事件期間，國軍曾用達姆彈攻擊群眾。然而軍事專家宋兆文表示，達姆彈是特殊口徑的特殊子彈，與國軍步槍根本就不合用，他怒斥此說根本就子虛無有。

由孫文學校與藍天行動聯盟合辦，在台大校友會館4樓舉行的「二二八真相與謊言」資料展， 宋兆文出席開幕記者會時指出，所謂「達姆彈」(dumdum bullets)，指的是英國在1897年，由印度加爾各答的達姆兵工廠生產的一種打進人體會爆開的歹毒子彈，口徑是零點303吋(7.6公釐)，由英國造的303步槍專用，303步槍子彈是十發裝填，槍上的彈艙成梯型的突出槍腹，與國軍當年制式的79步槍採用的7.92步槍子彈口不同，如何裝填？再者，達姆彈之所以會爆開，是因為彈頭前端露出鉛頭，後端披著銅衣，打中物體時崩碎，必須特殊工藝製作。假如國軍使用達姆彈，為何證據極少?可見其說並不可信。

達姆彈前端灰色部分為軟質鉛頭，高速打中物體會變型，導致極大的傷害。(圖/維基百科)

國史館出的這本新書，是依據美國台北領事傳給美國大使的幾份機密電文，指稱二二八事件是專賣局人員在2月27日殺害女商販，結果事態失控擴大，隔天演變更大規模的全面衝突。不過顯然當年美國領事的這些說法與事實不符，首先女商販林江邁是在與緝私員拉扯中被手槍槍托打傷，之後她就送醫就治，之後對群眾與政府的衝突毫無所悉，自此與二二八事件再無關連。但是在當年謠言滿天飛的情況，都謠傳林江邁已被殺，群眾的憤怒居然源自於不真實的謠言。

宋兆文表示，達姆彈和國軍79步槍口徑不合，如何能用?(攝影/江飛宇)

另外關於國軍在二二八期間使用達姆彈的說法也並不新鮮，早在2007年由中研院院長黃彰健所主編的《二二八事件真相考證稿》當中就對此說進行研究，發現除了美國領事館有此說以外，在醫院傷者的就醫紀錄、國軍槍械造冊當中，都沒有疑似達姆彈的記錄，顯然僅是孤證，而歷史研究上是「孤證不立」。

另有網友發現，在二二八紀念公園內展出的疑似達姆彈，實際上是日軍38式步槍的6.5公釐「有坂子彈」，而友坂子彈可能因為工差較大，彈頭被甲過薄，碰撞目標後容易導致彈頭變形，在300~600公尺的範圍擊中時，也會造成類似達姆彈的情況，這應該才是所謂達姆彈的真相。

至於在國史館的新書中稱「民眾在3月3日之前都只拿棍棒毆人，沒有拿武器」也不正確，因為早在2月28日下午，群眾已經攻佔過了台北市警局了，當天槍械早已外流，並且群眾持刀械砍殺外省人的行徑相當嚴重，據當時記者唐賢龍的說法「2月28日那一天，台北市到處都流淌著外省人的鮮血，四處都是外省人的哀號」，而這些資料都在國史館歷年所出版的二二八事件檔案彙編所有收錄，因此國史館該做的功課，應該是理清這些資料當中，矛盾的說法何者可信，何者屬於片面說法，以整理出全面而可信的真實全貌。

(中時電子報)