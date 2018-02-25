馬英九油電雙漲挨批8年、蔡英文2年內萬物皆漲 網友嘔689

2018年02月25日 10:47 中時電子報 陳怡文

馬政府2008年上任後，曾因「油電雙漲」帶動物價上漲而飽受批評，現任總統蔡英文上任不到2年時間，超越馬英九，萬物皆漲，民眾叫苦連天。網友表示過去那些批評馬政府的人都死到哪裏去了。百姓快被蔡政府榨乾了，綠政客卻忙爭權、搶位，而那1600萬無辜百姓被投給蔡英文的689萬連累，真的是心裡嘔到快要得內傷！

總統蔡英文昨返故鄉屏東楓港表示，過去這兩年，台灣經濟成長越來越好，農曆年前，股市超過萬點時封關，失業率17年來最低點，政府不只拚經濟、也拚改革。但網友不僅無感，還吐槽與蔡總統不是活在同一個時空。

有網友表示馬英九的油電雙漲被民進黨罵了8年，蔡英文上任還不到2年就萬物皆漲，過去那些批評馬政府的人都死到哪裏去了。可憐的老百姓都快要被蔡政府榨乾了，荷包越來越薄、手頭越來越緊，百姓苦不堪言，日子快要過不下去了。民進黨的政客們卻忙著爭權奪利、酬庸搶位，個個吃相難看雞犬升天、吃香喝辣腦滿腸肥。現在最後悔的，應該是那689萬投票給蔡英文的人，而那1600萬被連累的無辜百姓，真的是心裡嘔到快要得內傷！

另外，網友也貼出2016年選前報導，內文提到，蔡英文暗酸馬英九執政辜負了人民，並稱自己不會是「數字總統」數字是用來找施政問題，不是自我安慰的。如今蔡英文將股市萬點、失業率等數據拿出來說，網友直言「打臉」。

(中時電子報)