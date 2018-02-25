劉鶴訪美 擬商討鋼鐵關稅

2018年02月25日 12:16 中時 楊家鑫

中美經貿問題將是將今年中美關係變化的重要觀察點之一，繼月初大陸國務委員楊潔篪訪美之後，中共中央政治局委員兼中央財經領導小組辦公室主任劉鶴將於下周率團訪美。路透社引述消息指出，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)屆時將與劉鶴會面，商討鋼鐵製品進口關稅問題，但美方並不期待有很大進展。

香港《明報》報導指出，劉鶴未來可能主導國際經濟談判，此次的訪問旨在與美方接觸，希望重啟中美全面經濟對話。《華爾街日報》則引述消息稱，美方在農曆新年前透過中國駐美大使館邀請劉鶴訪美。

報導稱，前美國國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)分析，國務委員楊潔篪月初會見美國國務卿提勒森時，雖然有觸及經貿關係，但亦有談及朝鮮半島局勢等，貿易問題進展不大。中國在一個月內派出兩名政治局委員訪美，幾乎是史無前例，顯示中國正努力尋求解決貿易衝突的方案。

路透社則引述美國官員稱，美方對這次與劉鶴的會面也沒有很高期待。自從美國商務部長羅斯向川普建議對進口鋼鐵徵收24％的高關稅後，川普有意接受這一提議，但白宮發言人否認川普已作出決定。

此外，川普於華盛頓時間23日與訪美的澳洲總理滕博爾共同見記者時提到中美關係，稱中美關係是「史上最好」，但唯一的阻礙是貿易，「過去很長的一段時間裏，他們一直在貿易問題上扼殺我們，是的，扼殺我們」。

川普重申，中美貿易「太一面倒、太不平衡」，對美國「非常不公平」 ，「我與中國國家主席習近平的關係是不同尋常的，即使我再怎麼喜歡和尊敬習主席，我們還是要解決貿易不平衡」。

(中時)