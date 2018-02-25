美澳日印要聯手抗衡中國 陸媒：得不償失

2018年02月25日 12:16 中時 楊家鑫

中國大陸的崛起有目共睹，然而也引起傳統利益國家關注，中共黨媒《人民日報》海外版報導稱，一段時間以來，美澳日印四國炒作「中國威脅」的聲調明顯升高，構建「前線」抗衡中國影響力的做法接二連三。然而分析普遍認為，這種做法得不償失。

大陸《人民日報》海外版發表「美澳日印變著花樣抗衡中國？得不償失！」文章指出，日前澳洲總理滕博爾訪美與美國總統川普舉行會談，輿論認為，兩個議題尤其受到關注，一個是美澳日印重啟的「四方安全對話」，該機制被視為抗衡中國在印太地區日益增強的影響力的砝碼；另一個則是四國正商討推出一個聯合基礎設施計畫。

報導稱，「四方安全對話」側重安全方面，基礎設施計畫側重經濟方面，在分析人士看來，美澳日印為制衡中國可謂費了不少心機。四國有關基建計畫的探討似乎在說明，反制中國在亞太的影響力有了新的「經濟前線」。

滕博爾此次訪美被看做是從去年的開始澳洲外交政策的延續。在川普明確將中國視為競爭對手後，美國的亞太戰略已升級為「2.0版」，而角色更加重要的澳洲也非常積極推動美日澳印四邊互動，與美國在制衡中國的問題上達成某種默契。

報導稱，印度也有自己的焦慮。莫迪最新的財政計畫要求大幅提高進口關稅，直接針對中國，想保護印度製造業不遭受所謂的「中國威脅」。同時，日本也很忙，計畫未來6年至少再購買20架F-35隱身戰機，以便在東亞取得針對潛在敵人的優勢。

報導指出，分析普遍認為，這種做法得不償失。印度的高關稅有可能把外國投資者擋在外面，而把世界最大的勞動力大軍鎖在裡面。那些與中國在「一帶一路」框架下合作的國家也不願站在美國一邊反對中國，它們不想成為美國加強自己在本地區地位的工具。

(中時)