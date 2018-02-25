MLB》美國禁場邊傳接球 大谷翔平的新課題

大谷翔平初登板，不少媒體跟觀眾湧進現場觀戰。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平今(25日)在天使初登板對釀酒人，投1.1局雖球速催到97英里(約156公里)，不過失掉2分，還被打一發全壘打，結果不算太好，且他也面臨首個挑戰，就是大聯盟不允許比賽時，在場邊練傳接球維持手感，他過往在日職時，都有這個習慣。

大谷初登板，現場除了觀眾高舉加油牌，也湧進近100名媒體觀戰。《洛杉磯時報》記者普拉斯基(Bill Plaschke)直言，「我跑棒球35年，從沒見過1名投手在春訓第二天初登板，會有如此大陣仗。」當17年天使隨隊記者的莫塔(Jose Mota)也說，天使春訓以前沒像這樣受矚目過。

然而，大谷面對釀酒人7名打者，被打出2安、包括布洛斯頓(Keon Broxton)的全壘打，失掉2分(1責失)，另有2K、1保送，用約20分鐘完成1.1局投球就下班。單看數據，大谷表現不算特別好，不過天使總教練索西亞(Mike Scioscia)給出正面評價，認為他的調整有所進展。

普拉斯基也認為單憑1場評論大谷的優劣，還言之過早；但他透露，大谷已經碰到首個得調適的難題，就是大聯盟禁止局間在場邊熱身的規定。大谷先前所待的日本職棒，投手在自己球隊進攻時，會在休息室前傳接球維持手感，但這在大聯盟並不被允許。

「我的身體冷掉了...所以2上一開始投得有些掙扎。」大谷坦言，過往有在場邊傳球的習慣，球隊1下攻勢有點久，坐在場下身體就冷了。大谷認為，這場比賽是很好的一次經驗，一切才剛開始，他會繼續把狀況調整到位。

(中時電子報)

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